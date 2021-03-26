Министерство здравоохранения Узбекистана сообщило о выздоровлении от коронавируса 99-летней женщины.

Пациентка Т. Т. 1922 года рождения поступила в Зангиатинскую инфекционную больницу в Ташкентской области 14 марта. ПЦР-тест показал наличие у нее COVID-19, а рентгеновское обследование обнаружило двусторонний гидротакс (скопление жидкости в лёгких).

По данным заведующей реанимационным отделением больницы Доно Жуламановой, в течение 10 дней у пациентки методом торакальной хирургии за четыре раза было удалено 2 литра жидкости.

«Пациентка успешно перенесла малую операцию и в течение двух недель получала интенсивные лечебные процедуры. Её состояние начало меняться в лучшую сторону. ПЦР-тест по итогам лечения показал отрицательный результат», — сообщила врач.