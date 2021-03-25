В четверг, 25 марта, в Ташккент прибыл премьер-министр Кыргызстана Улугбек Марипов, сообщило УзА. В столичном международном аэропорту его встретил глава правительства Узбекистана Абдулла Арипов.

Улугбек Марипов примет участие в очередном заседании межправительственной совместной комиссии по двустороннему сотрудничеству между Узбекистаном и Кыргызстаном, которое состоится 25−26 марта.

Как сообщила пресс-служба хокимията Ташкента, в рамках визита высокопоставленный гость также посетит комплекс «Технопарк», IT-Park, фабрики Crafers и Ardent Foods, заводы Golden Moon и Orient Ceramic, а также новое здание посольства Кыргызстана в Ташкенте.

Напомним, президент Кыргызстана Садыр Жапаров во время визита в Ташкент также посетил предприятие «Технопарк», где ознакомился с продукцией производственных предприятий Узбекистана. Несколькими днями позже в интервью он сказал: «Тридцать лет мы с друг другом [не могли договориться] в политике, проводили митинги, в итоге оказалось, что мы можем производить только обувные щётки. Не смогли построить фабрики, заводы. Не ошибусь, сказав, что Узбекистан ушёл вперёд от нас на 40−50 лет. Они достигли того, что сейчас производят товары от шурупа до самолёта».