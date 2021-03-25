На 3-м километре автомобильной дороги, ведущей к горнолыжному курорту Amirsoy, в Бостанлыкском районе Ташкентской области из-за обильных осадков просел участок проезжей части. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления безопасности дорожного движения МВД Узбекистана.

На место оперативно выехали сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям и других ведомств.





Движение транспортных средств по дороге временно остановлено. Автомобили разворачивают на 72-м километре автодороги 4R-6 «Ташкент-Чимган», говорится в сообщении.

Об окончании ремонтных дорог и открытии дороги будет сообщено. Граждан, планировавших посетить курорт, попросили отказаться от поездки.





Горнолыжный курорт Amirsoy был открыт в конце 2019 года.