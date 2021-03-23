Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом одобрила введение ряда карантинных ограничений для предотвращения острой эпидемиологической ситуации в стране из-за недавнего увеличения случаев заражения COVID-19 в Ташкенте и Ташкентской области, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

С 1 апреля на территории Узбекистана усиливается санитарно-эпидемиологический контроль за соблюдением санитарно-гигиенических правил при проведении свадеб, похорон и других семейных мероприятий и ограничивается число участников этих мероприятий до 100 человек.

Кроме того, при организации театральных, кино (кинотеатр) и концертных программ:

поручено обеспечить ношение масок зрителями и обслуживающим персоналом, посещающие места, где проходят представления;

ограничить число зрителей до 50% вместимости залов;

при рассадке посетителей поручено обеспечить соблюдении дистанции между зрительскими местами;

проверять температуру посетителей и не допускать тех, у кого она повышена;

приостанавливается работы торговых пунктов во дворцах, где проводится программы (кроме продажи масок и антисептиков);

для повышения осведомленности и принятия мер по предотвращению распространения коронавируса среди других зрителей на билетах, распространяемых (реализуемых) на развлекательные программы, должно быть написано «Посещайте только в том случае, если вы здоровы»;

перед входами в залы и выходами из установят специальные ленты для упорядочения очереди.

В сообщении подчеркивается, что организаторы несут ответственность за соблюдение правил карантина в местах, где проходят выступления.

16 марта штаб по борьбе с коронавирусом Ташкента предупреждал, что в случае ухудшения эпидситуации с 1 апреля могут временно запретить проведение массовых мероприятий в городе.

Ранее «Газета.uz» анализировала, как изменилась ситуация с коронавирусом в Ташкенте и попыталась ответить на вопрос, будут ли власти вводить жёсткий карантин.