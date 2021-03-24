24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом — это одна из 10 основных причин смерти и главная причина смерти, обусловленная одним возбудителем инфекции.

Каждый день в мире от туберкулёза умирает более 4000 человек. В 2019 году туберкулёзом заболело 10 миллионов человек, включая 1,2 миллиона детей, и умерло 1,4 миллиона.

Возбудителем туберкулёза является бактерия (Mycobacterium tuberculosis), которая чаще всего поражает лёгкие. Болезнь передаётся по воздуху. Для инфицирования достаточно вдохнуть лишь незначительное количество бактерий.

Туберкулёз распространен во всех странах и возрастных группах. По данным Всемирной организации здравоохранения, им инфицировано около четверти населения мира. Это означает, что люди инфицированы бактериями туберкулёза, но (пока ещё) не больны и не могут его передавать.

Вероятность того, что инфицированные заболеют туберкулёзом на протяжении жизни, составляет от 5% до 15%. Более высокому риску заболевания подвергаются люди с ослабленной иммунной системой, в том числе страдающих от недоедания, а также люди, употребляющие табак.

В 2020 году в связи с пандемией коронавируса число больных туберкулёзом, получивших лечение, сократилось примерно на 1,4 миллиона человек, или на 21% по сравнению с 2019 годом (данных по Узбекистану в исследовании нет). ВОЗ опасается, что в связи с этим число жертв этой болезни в прошлом году могло быть более чем на 500 тысяч больше.

Важно помнить, что туберкулёз излечим и предотвратим. Об одном таком случае рассказало Агентство США по международному развитию (USAID), реализующее проект «Остановить туберкулёз в Узбекистане», запущенный в сентябре 2020 года. «Газета.uz» публикует рассказ с небольшими сокращениями.

История 17-летней Олеси, победившей туберкулёз





Олеся стоит у окна больницы и смотрит на снег на улице. Он идёт с самого утра — деревья и дорожки, где она гуляла в тёплые дни, словно покрыты белым одеялом. Ташкент кажется необычно тихим. Олеся вспоминает, как она в последний раз вдохнула свежий зимний воздух.

Год назад Олеся была душой компании и не пропускала ни одного мероприятия в школе. У неё был большой интерес к изучению английского языка, и она собиралась продолжить его изучение после окончания школы.

Однажды утром Олеся проснулась с высокой температурой. «Был сезон гриппа, и мы решили, что у неё грипп», — вспоминает Анастасия, двоюродная сестра Олеси. Однако температура держалась и после двух недель приёма лекарств.

Анастасия отвезла сестру в больницу. Врачи заподозрили пневмонию и начали лечение, но состояние девушки ухудшалось. Через неделю врачи откачали жидкость из ее лёгких и отправили в лабораторию. Исследование обнаружило в лёгких Олеси бактерии — лекарственно-устойчивой формы туберкулёза.

«Мы до сих пор не знаем, как она могла заразиться туберкулёзом, — говорит Анастасия. — Она всегда была здоровой».

После постановки диагноза Олесю перевели в специализированную детскую больницу, где она провела год. Олесю регулярно навещала Анастасия.

Во время пандемии COVID-19 правила посещения больницы ужесточились. В тёплые дни Олеся подходила к воротам больничного сада в маске, и сёстры приветствовали друг друга на расстоянии. В холодные дни Олеся могла только помахать рукой из окна. Вдыхание холодного воздуха могло ухудшить её состояние.

Обычно год — не такой уж большой срок. Но провести его в больничной палате, без возможности часто видеться с сестрой, для 17-летней девушки казалось вечностью.

Анастасия опекала Олесю с двухлетнего возраста, когда у неё скончались родители. На фоне резко сократившегося общения между ними возникло недопонимание, которое сказалось на их отношениях.





Затем они встретились с Румиёй, психологом неправительственной организации INTILISH, работающей с пациентами и семьями, затронутыми туберкулёзом. Румия помогла сёстрам постепенно восстановить общение. Индивидуальные консультации, арт-терапия и информационные занятия улучшили эмоциональное состояние Олеси и повысили её мотивацию к выздоровлению.

В больнице Олеся принимала по 10 капсул лекарств в день в дополнение к 4 капельницам. От некоторых лекарств были побочные эффекты. «Бывало, что я падала в обморок, иногда язык заплетался, — вспоминает Олеся. — Румия научила меня тому, как меньше переживать и победить эту болезнь».

Олеся стала первым ребёнком, получившим психосоциальную помощь в рамках проекта «Остановить туберкулёз в Узбекистане», запущенного в сентябре 2020 года и поддерживаемого USAID. За это время команда клинических психологов, социальных работников и юрисконсультов оказала психологическую поддержку более чем 300 детям и их родителям.

Сейчас заболевание Олеси практически отступило, и интенсивное лечение подходит к концу. После выписки из больницы она планирует вернуться к занятиям по английскому языку. Девушка продолжит лечиться на дому и получать психологическую поддержку от INTILISH ещё 10 месяцев.

Анастасия теперь является волонтёром программы USAID. «Туберкулез с лекарственной устойчивостью можно вылечить, несмотря на сложное и длительное лечение, — говорит она. — Путь к исцелению нелёгок, и психологическая поддержка важна как для детей, так и для родителей».

Автор: Санобар Худайбергенова, USAID