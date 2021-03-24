На финансирование программ «Обод махалла» («Благоустроенная махаля») и «Обод кишлок» («Благоустроенное село»), а также ипотечную программу в 2021 году будет выделено 31,5 трлн сумов, или около 3,05 млрд долларов. Об этом на видеоселекторном совещании в среду сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».
«Мы выделяем [деньги], не увеличивая внешний долг. Из них 21 трлн сумов направим на улучшение жилищных условий в сельской местности и махаллях, остальные 11 трлн сумов — на реализацию ипотечной программы. Такие средства до этого никогда не выделялись», — заявил глава государства.
Шавкат Мирзиёев отметил, что выделение средств по девяти направлениям обсуждено с хокимами районов и городов. На прошлой неделе во всех районных и городских кенгашах народных депутатов хокимы защищали проекты, которые будут реализованы на основе этих программ, были выбраны махалли и села, определены вопросы, связанные с трудоустройством, развитием предпринимательства и участием общественности.
По словам президента, в Узбекистане 796 сельских и 188 городских махаллей оказались в тяжелом положении. 431 двухэтажный дом в 137 махаллях находятся в аварийном состоянии, энергоснабжение в свыше 4000 махаллях — в неудовлетворительном состоянии.
«Все руководители должны осознать, что развитие предпринимательства и создание добавленной стоимости возможно, если до кишлаков дойдёт инфраструктура», — подчеркнул он.
По этой причине программы «Обод кишлок» и «Обод махалля» были сформированы на основе совершенно новых подходов, отметил глава государства.
«По моему поручению поочередно были проконсультированы 206 хокимов районов и городов, руководители автодорог, электроснабжения, коммунальных служб и предприниматели, проведены консультации с сельскими жителями и махаллями, определены конкретные задачи по 8000 махаллям», — сказал Шавкат Мирзиёев.
Наряду с благоустройством и созданием инфраструктуры намечено вывести из «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей нуждающихся за счёт создания новых производств, рабочих мест, охвата населения социальными услугами.
Программы по улучшению условий жизни в городских населённых пунктах и сельского населения «Обод махалла» и «Обод кишлок» стартовали в апреле 2018 года. В рамках этих программ по всей стране развернулись масштабные строительные и благоустроительные работы. Однако были случаи, когда власти сталкивались с недовольством жителей, поскольку некоторые инвесторы пытались построить в махаллях коммерческую недвижимость.
Ранее Шавкат Мирзиёев подписал указ об обеспечении населения жильем за счёт ипотеки. В нём предусмотрено выделение ипотеки с 6-месячным льготным периодом, снижение первоначального взноса до 15%, определение цены жилья исходя из стоимости одного квадратного метра и другое.
Artem Tom
Интересно, что делается с этими средствами на уровне махкомов? Как проводятся эти программы, на что именно тратятся деньги? Например, у нас они были потрачены на установку никому не нужных ГИГАНТСКИХ бордюров по всему кварталу и ЗАСЫПКУ арыков булыжнкиами и гравием, потому что дренаж — лишнее в нашем засушливом климате, ага. При этом реально нужный у нас ремонт дорог был проведён только частично. Кому нужны были бордюры? Зачем было засыпать арыки? Ведь это сотни тонн гравия и булыжника закуплены с чьего-то карьера просто для того, чтобы отчитаться об освоении средств!
外人
о ужас!!! и опять небось все эти средства “осваивать“ будут наши махкомы??!!! О_о..
Светлана Халилова
От такой поддержки со стороны государства нашим махкомам нетрудно будет превратиться в аллигархов.
Slava
Ничего хорошего в этом особо нет. Ничего не идет просто так сверху прикузюльками. Ну выделят, половину обворуют, половину кое-как освоят, все это быстро придет в упадок, и будет та же разруха, что и была. В одном месте более менее, в остальных деньги на ветер. Вообщем деньги большие, а КПД близка нулю!