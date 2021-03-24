На финансирование программ «Обод махалла» («Благоустроенная махаля») и «Обод кишлок» («Благоустроенное село»), а также ипотечную программу в 2021 году будет выделено 31,5 трлн сумов, или около 3,05 млрд долларов. Об этом на видеоселекторном совещании в среду сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Мы выделяем [деньги], не увеличивая внешний долг. Из них 21 трлн сумов направим на улучшение жилищных условий в сельской местности и махаллях, остальные 11 трлн сумов — на реализацию ипотечной программы. Такие средства до этого никогда не выделялись», — заявил глава государства.

Шавкат Мирзиёев отметил, что выделение средств по девяти направлениям обсуждено с хокимами районов и городов. На прошлой неделе во всех районных и городских кенгашах народных депутатов хокимы защищали проекты, которые будут реализованы на основе этих программ, были выбраны махалли и села, определены вопросы, связанные с трудоустройством, развитием предпринимательства и участием общественности.

По словам президента, в Узбекистане 796 сельских и 188 городских махаллей оказались в тяжелом положении. 431 двухэтажный дом в 137 махаллях находятся в аварийном состоянии, энергоснабжение в свыше 4000 махаллях — в неудовлетворительном состоянии.

«Все руководители должны осознать, что развитие предпринимательства и создание добавленной стоимости возможно, если до кишлаков дойдёт инфраструктура», — подчеркнул он.

По этой причине программы «Обод кишлок» и «Обод махалля» были сформированы на основе совершенно новых подходов, отметил глава государства.

«По моему поручению поочередно были проконсультированы 206 хокимов районов и городов, руководители автодорог, электроснабжения, коммунальных служб и предприниматели, проведены консультации с сельскими жителями и махаллями, определены конкретные задачи по 8000 махаллям», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Наряду с благоустройством и созданием инфраструктуры намечено вывести из «железной», «женской» и «молодёжной» тетрадей нуждающихся за счёт создания новых производств, рабочих мест, охвата населения социальными услугами.

Программы по улучшению условий жизни в городских населённых пунктах и сельского населения «Обод махалла» и «Обод кишлок» стартовали в апреле 2018 года. В рамках этих программ по всей стране развернулись масштабные строительные и благоустроительные работы. Однако были случаи, когда власти сталкивались с недовольством жителей, поскольку некоторые инвесторы пытались построить в махаллях коммерческую недвижимость.

Ранее Шавкат Мирзиёев подписал указ об обеспечении населения жильем за счёт ипотеки. В нём предусмотрено выделение ипотеки с 6-месячным льготным периодом, снижение первоначального взноса до 15%, определение цены жилья исходя из стоимости одного квадратного метра и другое.