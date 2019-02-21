На реализацию программы «Обод кишлок» («Благоустроенное село») в 2019 году будет выделено 4,8 трлн сумов. Параметры программы утверждены постановлением президента Узбекистана от 20 февраля.

Как отмечается в документе, программа направлена на «коренное улучшение уровня жизни населения трех махаллей (кишлаков) в каждом районе, обеспечение ощутимых положительных изменений в образе и уровне жизни, модернизацию облика этих махаллей (кишлаков) и создания рабочих мест для проживающих в них».

Программой утверждены основные показатели строительных и благоустроительных работ в 478 кишлаках 159 районов, в которых проживает в общей сложности более 1,6 миллиона человек. Дополнительно 1, 3 трлн сумов будет направлено на мероприятия по благоустройству кишлаков.

В рамках программы текущего года намечены ремонт 214,2 тысячи индивидуальных частных жилых домов, ремонт 1182 многоквартирных домов и благоустройство территорий 378 многоквартирных домов, строительство и ремонт 280 дошкольных образовательных учреждений, 510 школ, 237 объектов здравоохранения и 439 других объектов социальной сферы.

Запланировано улучшение системы электро- и газоснабжения (на эти цели направят 361 млрд сумов), а также системы обеспечения питьевой водой путем строительства 2219 км новых сетей и 221 водного сооружения и реконструкция 729 км сетей и 163 водных сооружений.

Предусмотрен ремонт и реконструкция региональных дорог (внутренних улиц) общей протяженностью 5476 км, улучшение более 36 тысяч систем уличного освещения общей протяженностью 2458 км и 21 системы связи.

Намечены мероприятия по совершенствованию системы оказания транспортных услуг населению, в частности, строительство 556 автобусных остановок, а также закупка 189 автобусов стоимостью 46,3 млрд сумов.

Кроме того, в программу заложены проекты строительства и ремонта 2532 объектов рыночной инфраструктуры, 296 км ирригационных объектов и 1538 км объектов мелиорации, а также очистке 584 км ирригационных объектов.

Программа улучшения условий жизни сельского населения «Обод кишлок» стартовала в апреле прошлого года. В нее включаются преимущественно отдаленные населенные пункты и районы со сложными природно-климатическими условиями. По официальным данным, в 2018 году программа охватила 417 сел.