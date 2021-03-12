Президент Шавкат Мирзиёев 11 марта подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению населения жильем за счет ипотечных кредитов на основе рыночных принципов» (УП-6186).

По данным телеканала «Узбекистан 24», в 2021 году планируется построить многоэтажные дома на 45 тысяч квартир, из которых 26614 будут реализованы через ипотеку.

С 1 марта многоквартирные дома будут строиться в сельской местности во всех областях (до этого было лишь в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Самаркандской, Сурхандарьинской и Ферганской областях).

Ипотечные кредиты будут выделяться с 6-месячным льготным периодом при первоначальном взносе не менее 15% на 20 лет (было 20%).

Гражданам с невысокими доходами и нуждающимся в улучшении жилищных условий для погашения части первоначального взноса выделят субсидии в 10%, в том числе и в сельской местности.

Согласно указу, расчетная стоимость жилья определяется ежегодно исходя из средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилья в соответствующем регионе и максимальной нормы площади квартиры (до 70 кв. м.) независимо от количества комнат в ней. До этого, когда расчёт проводился с учётом числа комнат, люди не могли приобрести 1−2-комнатные квартиры с большей площадью, отметили в «Узбекистан 24».





Так, стоимость квадратного места жилья в сельской местности установлена в 4 млн сумов, в городах — 5,2 млн сумов, в Ташкенте — 5,7 млн сумов.

Заёмщикам по их желанию предоставляется право оплачивать ипотеку аннуитетным (выплата кредита равными долями за равные промежутки времени) или дифференцированным (сумма основного долга выплачивается ежемесячно равными долями, а проценты рассчитываются от остатка задолженности) способом.

Физические лица смогут получить кредит на строительство и реконструкцию индивидуального жилья на участках, если они проводят работы сами, нанимают самозанятых или заключили договор с подрядной организацией (до этого такая практика применялась в Ферганской долине). Порядок идентичный с кредитованием квартир.

Для предоставления в аренду жилья гражданам с тяжелыми условиями жизни, в том числе женщинам, хокимияты приобретут 1000 квартир за счёт госбюджета (200 млрд сумов). Количество квартир могут увеличить за счёт местного бюджета.

В качестве эксперимента в Ташкенте с 1 июня внедряется порядок, согласно которому за счёт местного бюджета в течение шести месяцев будет покрываться 50% стоимости аренды жилья, но не более чем 2,5 базовой расчётной величины (612,5 тысяч сумов).

С этой же даты упрощается порядок выдачи субсидий, то есть будет запрещено требование документов, которые можно получить через Единый реестр социальный защиты, а сроки выплаты сократят с 10 до 7 дней.

До 1 июня запустят сайт ипотечного рынка, где будет собрана вся информация о строящихся домах, количестве квартир, их площади, условиях покупки, субсидиях и другое.

Для снижения цен на жильё с 1 апреля 2021 года многоквартирные дома будут строиться в виде массивов в сельской местности из 5 этажей и более, в городах — из 9 и более на основе монолитных железобетонных и крупнопанельных конструкций с применением теплозащиты не ниже 2 уровня.

Для строительства многоэтажек будут отбираться земельные участки в форме целостного массива, соответствующие проектам по строительству регионов с учётом наиболее оптимальных вариантов с точки зрения геологии и подключения к внешним инженерно-коммуникационным сетям.

Жокаргу Кенесу Каракалпакстана и областным кенгашам народных депутатов предоставляется право на безвозмездное выделение земельных участков в городах (кроме Ташкента, Нукуса и областных центров) под строительство многоквартирных домов на конкурсной основе без проведения аукциона. Хокимиятам разрешается выделять под строительство неорошаемые земельные участки сельскохозяйственного назначения в пределах территорий перспективного развития населённых пунктов.

Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

До 1 октября устанавливается нулевая ставка таможенной пошлины на ввоз цемента (было 30%). В 2020 году импортировано 2,5 миллиона тонн цемента на 131 млн долларов.

Для соблюдения градостроительных норм строить жилье разрешается только организациям с рейтингом CC и выше. Таких компаний сейчас 15,5 тысяч.

Для строительства 33114 квартир и индивидуальных жилых домов Министерство финансов разместит в банках почти 8,1 трлн сумов для последующего кредитования населения.

Субсидии в размере 960,4 млрд сумов планируется выплатить 23460 семьям.