Министерство энергетики пока не согласовало с Антимонопольным комитетом проект постановления правительства «Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по подключению потребителей к электрическим сетям», который был выставлен на обсуждение. Об этом на запрос «Газеты.uz» сообщили в пресс-службе АМК.

Напомним, что документом, разработанным по устному распоряжению президента и поручению его Администрации, предлагается установить единовременные сборы за подключение потребителей (кроме бытовых) к электросети. Так, для потребителей мощностью до 20 кВт могут установить плату в 30 базовых расчётных величин (7,35 млн сумов), а для потребителей от 20 кВт до 50 кВт — 60 БРВ (14,7 млн сумов).

При этом, согласно проекту, все работы по подключению этих потребителей к электросети (разработка схемы подключения, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, установка и опломбирование системы учета электрической энергии, и заключение договор электроснабжения) будет выполнять компания «Региональные электрические сети».

В комитете отметили, что первый проект поступил на согласование через Единую электронную систему разработки и согласования проектов нормативно-правовых актов (project.gov.uz). В первом варианте проекта Минэнерго предлагала установить единовременную плату в размере 10 и 20 БРВ. АМК предписал не взимать с бытовых потребителей единовременную плату, а также критически проанализировать размер сбора для физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и юридических лиц с созданием рабочей группы, состоящей из экспертов профильных министерств и ведомств и предпринимателей, работающих в этой сфере.

В итоге Минэнерго исключило из списка бытовых потребителей и предложило увеличить предлагаемый размер платы за подключение к электросетям в три раза. После общественного обсуждения проект снова должен поступить в Антимонопольный комитет на согласование, заявили в АМК.

«Газета.uz» обратила внимание, что Министерство энергетики в своём проекте постановления правительства ссылается на исполнение постановления президента от 20 ноября 2019 года, хотя оно не предусматривает введение и взимание дополнительных сборов.

В документе не обосновано введение единовременной платы с финансово-экономической и правовой точки зрения. Не указано, входят ли эти платежи в расходы, связанные с установкой необходимого для подключения к сети оборудования.

Кроме того, тот факт, что все работы будут выполняться только РЭС, может ограничить право потребителей выбирать проектно-строительные организации и привести к оказанию «монопольных» услуг со стороны одного компании.

Согласно статье 12 закона «О конкуренции», запрещается необоснованно предоставлять отдельным хозяйствующим субъектам льготы, преференции и привилегии, ставящие их в преимущественное положение по отношению к другим хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на товарном или финансовом рынке.

Обсуждение проекта продлится до 4 апреля.