Министерство энергетики Узбекистана выставило на обсуждение проект постановления правительства «Об утверждении административного регламента оказания государственных услуг по подключению потребителей к электрическим сетям». Основание для разработки документа — устное распоряжение президента и поручение Администрации президента от 10 декабря 2020 года.

Административный регламент предлагает утвердить с 1 августа. В нём будут прописан порядок формирования и подачи заявок, внесения проектов договоров на разработку технических условий на подключение потребителей к электросети, порядок подключения к электросети потребителей с мощностью до 50 кВт и более 50 кВт.

Согласно регламенту, планируется сократить этапы подключения к электросети: для потребителей мощностью до 50 кВт — с 4 до 1, мощностью более 50 кВт — с 4 до 2. Все этапы подключения оцифруют и будут проводиться через программное обеспечение ELEKTR, который разработают резиденты IT Park по итогам конкурса, а также центры государственных услуг и единый интерактивный портал государственных услуг (my.gov.uz).

Кроме того, ожидается введение единовременной платы путём подписания «оферты» на подключение к электросети потребителей мощностью до 50 кВт.

Порядок подключения к электросети потребителей мощностью до 50 кВт

Для подключения потребителей мощностью до 20 кВт к электрической сети разработка проекта электроснабжения не требуется. В этом случае схема подключения к электросети, разработанная предприятием «Региональные электрические сети», является проектом электроснабжения и ее согласование не требуется.

Потребители мощностью до 20 кВт (кроме бытовых потребителей) должны будут заплатить единовременный платеж в размере 30-кратной базовой расчетной величины (7,35 млн сумов) РЭС за подключение к электросети и подписать договор (оферту) на поставку электроэнергии. Предприятие подключит потребителя к электросети в течение 10 рабочих дней.

Для потребителей мощностью от 20 кВт до 50 кВт требуется разработка проекта электроснабжения. Размер единовременной платы составит 60 БРВ (14,7 млн сумов). Срок подключение — в течение 25 рабочих дней.

Все работы по подключению этих потребителей к электросети (разработка схемы подключения, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, установка и опломбирование системы учета электрической энергии, и заключение договор электроснабжения) выполняет РЭС.

Единовременный платёж при подключении к электросетям будет распределяться в следующем порядке:

97% — предприятию «Региональные электрические сети»;

2% — «Узэнергоинспекции»;

1 — компании, которая создаст онлайн-платформу ELEKTR по итогам конкурса.

Обсуждение проекта продлится до 4 апреля.

В конце октября председатель «Региональных электрических сетей» Улугбек Мустафоев сообщил, что президент Шавкат Мирзиёев поставил задачу не повышать тарифы на электроэнергию в 2021−2022 годы. По его словам, было поручено выполнять работы по реконструкции и модернизации предприятий за счёт снижения производственных затрат, а не повышения тарифов.

Отметим, что 13,7% государственного долга Узбекистана (около 2,9 млрд долларов) приходится на сферу электроэнергетики.