Министерство дошкольного образования Узбекистана запустило программу оснащения государственных многопрофильных специализированных дошкольных образовательных организаций (ГМСДОО) коррекционно-педагогическим и реабилитационным оборудованием, сообщила пресс-служба МДО.

На первом этапе программы 17 специализированных дошкольных организаций Ташкента получили ортопедические тренажёры для ходьбы для развития соответствующих навыков у детей с ДЦП, повреждениями опорно-двигательного аппарата и неврологическими патологиями; сухие бассейны с цветными шариками, которые помогут детям расслабиться и развить тактильную чувствительность, а в дальнейшем и общую моторику, снизить психоэмоциональное напряжение; массажные коврики, гимнастические маты для расслабления мышц у ребёнка при гипертонусе и гиперкинезе; бизиборды для развития мелкой моторики у детей, имеющих двигательные, психические и речевые нарушения в развитии.





На последующих этапах планируется привлечь дополнительные средства для дооснащения остальных специализированных организаций в столице и регионах страны. Ожидается, что до конца года оборудование получат 70 таких ДОО.