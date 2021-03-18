Министерство юстиции Узбекистана предлагает установить ответственность за вмешательство в деятельность негосударственных некоммерческих организаций.

Разработанный Минюстом законопроект о внесении дополнений в Кодекс об административной ответственности предусматривает наложение штрафа на должностных лиц, совершивших это правонарушение, в размере от 7 до 10 БРВ (от 1,7 млн до 2,4 млн сумов), в случае повторного нарушения — до 15 БРВ (3,6 млн сумов).

В случае выявления данного правонарушения органы юстиции составят соответствующий административный протокол и передадут его в суд.

В Минюсте подчеркнули, что сейчас за вмешательство должностных лиц в работу ННО ответственность не предусмотрена, из-за чего ННО «принудительно вовлекались в спонсорскую и другую деятельность». Отдельные должностные лица ставили им ограничения в проведении мероприятий. Кроме того, встречались случаи конфискации принадлежащих ННО собственности и имущества, а также затребования у них документов с нарушением законодательства и другие.

Разработка законопроекта предусмотрена недавним постановлением президента о мерах по поддержке ННО, обеспечению свободы их деятельности, защиты прав и законных интересов.