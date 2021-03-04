Президент Узбекистана 3 марта подписал постановление «О дополнительных мерах по государственной поддержке негосударственных некоммерческих организаций, обеспечению свободы их деятельности, защиты прав и законных интересов».

Согласно документу, с 1 марта общая сумма денежных средств и имущества, получаемых за один календарный год ННО от иностранных источников с уведомлением регистрирующего органа, увеличивается с 20 до 100 базовых расчетных величин. Срок перерегистрации ННО, а также государственной регистрации ее символики сокращается с одного месяца до 15 дней.

При государственной регистрации и перерегистрации символик общественных объединений лиц с инвалидностью, ветеранов, пожилых граждан, женщин, детей государственная пошлина взимается не будет.

Кроме того, в документе говорится, что подразделение ННО является юридическим лицом, при этом порядок постановки на учет обособленного подразделения отменяется.

Общественному фонду по поддержке ННО Узбекистана выделяется государственная субсидия для финансирования программ и проектов, направленных на развитие отечественных ННО.

В 2021—2022 годах во всех регионах Узбекистана будут созданы коворкинг-центры, «способствующие налаживанию эффективного сотрудничества между активистами институтов гражданского общества, реализации новых гражданских инициатив, обсуждению вопросов социально-экономического развития страны, подготовке предложений по решению имеющихся проблем, а также повышению индивидуальных знаний и навыков».

Согласно документу, ННО, работающие в соответствии с уставными целями на всей территории Узбекистана, а также имеющие обособленные подразделения в двух или более административно-территориальных единицах, признаются республиканскими ННО, а работающие на территории области, района, города, поселка, кишлака и аула, — территориальными ННО. Для государственной регистрации территориальных ННО госпошлина взимается в размере 50% базовой расчетной величины.

Министерствам и ведомствам в месячный срок поручено разработать и утвердить планы государственных социальных заказов на 2021−2023 годы, предоставляемых за счет внебюджетных средств негосударственным некоммерческим организациям для реализации общественно значимых проектов.

Министерству юстиции, Верховному суду и Генеральной прокуратуре поручено в двухнедельный срок внести в Кабинет Министров проект закона, предусматривающий административную ответственность за вмешательство государственных органов и их должностных лиц в законную деятельность ННО.

Ассоциация ННО

В документе содержатся меры по поддержке Национальной ассоциации негосударственных некоммерческих организаций Узбекистана (НАННОУз). Предельная численность управленческого персонала ассоциации и ее территориальных отделений устанавливается в 44 единицы, в два раза увеличивается размер оплаты их труда. Ассоциацию обеспечат необходимой техникой, автотранспортом, офисным оборудованием и мебелью.

В постановлении перечисляются направления деятельности ассоциации:

представление, а также защита прав и законных интересов ННО в государственных органах, судах, международных, зарубежных, а также других организациях;

объединение в ассоциацию ННО, направление, развитие, а также содействие в повышении эффективности и качества их деятельности;

участие в развитии сотрудничества между ННО, субъектами предпринимательства, международными и зарубежными структурами, а также государственными органами;

содействие в создании благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации инициатив ННО;

объединение усилий членов, а также партнеров в устойчивом развитии и продвижении в стране демократических процессов;

участие в разработке проектов нормативно-правовых актов, затрагивающих права и законные интересы ННО, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего данную сферу;

а также подготовка предложений по совершенствованию законодательства, регулирующего данную сферу; повышение потенциала руководителей и работников ННО в направлениях эффективного управления организацией, достижения финансовой устойчивости, разработки общественно значимых проектов, социального партнерства и осуществления действенного общественного контроля, привлечения волонтеров, благотворительных и других ресурсов, социального менеджмента, социального предпринимательства;

разработка пособий, учебных программ, учебников, свойственных стране теоретических подходов для представителей ННО.

Кроме того, документом определено, что руководитель ассоциации одновременно является советником председателя Общественной палаты при президенте Узбекистана.

Согласно постановлению, размещение ННО, работающих в общественно значимых сферах, в «Домах негосударственных некоммерческих организаций» во всех регионах страны, осуществляется на основе рекомендации ассоциации. Последней рекомендовано разработать «на основе предложений широкой общественности» порядок выдачи таких рекомендаций.