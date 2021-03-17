В 2021 году обеспечить объем производства основных видов продовольствия и сельхозпродукции планируется за счет внутренних ресурсов. Об этом говорится в постановлении правительства «О дополнительных мерах по гарантированному обеспечению внутреннего потребительского рынка основными видами продовольственных товаров» от 15 марта, сообщила Norma.uz.

Документом утверждены прогнозные объемы производства основных видов продовольствия и сельхозпродукции в разрезе регионов.

В частности, определено, что всего по всей стране будет произведено свыше 2,4 миллиона тонн картофеля, 227,2 тысячи тонн риса, почти 1,6 миллиона тонн мяса, 8,1 млрд яиц.

Кроме того, предусматривается импорт 78 тысяч тонн растительного масла, 64 тысяч тонн сахара, 300 тысяч тонн картофеля и 40 тысяч тонн мяса.

Семенные запасы картофеля создадут для посева на площади не менее 10% от ежегодной площади посевов картофеля, всего не менее 87 тысяч гектаров.

С 2021 года в благоприятных районах с хорошими почвенно-климатическими условиями, водоснабжением допускается выращивание картофеля на площадях до 1 гектара.

Для ввоза продовольствия и сельскохозяйственной продукции из-за рубежа коммерческие банки будут выдавать хозяйствующим субъектам кредиты.

Утвержден состав Республиканской рабочей группы по вопросам производства продовольственных и сельскохозяйственных товаров, их систематической доставки на внутренний рынок, постоянного мониторинга цен и осуществления оперативных мероприятий. Ее основными задачами являются:

анализ выполнения прогнозных показателей производства основных продовольственных и сельскохозяйственных продуктов по регионам;

меры по компенсации дефицита продуктов питания и сельхозпродукции для нужд населения за счет районов, где объем производства превышает спрос;

регулярный мониторинг систематических поставок продуктов питания на внутренний рынок и цен на них;

разработка предложений по реализации неотложных мер по снижению негативных последствий рисков, связанных с резким ростом цен;

оценка баланса спроса и предложения на мировых рынках продуктов питания, ожидаемых положительных и отрицательных изменений ситуации, возможных рисков для внутреннего рынка.

Руководителем группы является советник премьер-министра по вопросам обеспечения продовольственной безопасности.