В рамках реализации указа президента Республики Узбекистан №УП-6167 «О мерах по дальнейшему ускорению процессов приватизации государственных активов» Агентство по управлению государственными активами выставляет на продажу имущество. 20 станций для заправки автомобилей сжатым газом, сервисные и другие объекты недвижимости ООО «Автогазтаминот» можно будет приобрести на электронной торговой площадке E-Ijro Auksion.

8 из предлагаемых предпринимателям газозаправочных компрессорных станций в форме готового бизнеса имеют лицензию на продажу сжатого природного газа. Если покупатель соответствует требованиям лицензии, этот документ будет оформлен на его имя в установленном порядке.

Ожидается выставление на продажу действующей заправочной станции природного сжатого газа для автомобилей в Риштанском районе Ферганской области по стартовой цене 3,6 млрд сумов. Также к продаже готовится сервисный центр по установке на автотранспорт баллонов со сжатым газом в Нукусе по стартовой цене 4,2 млрд сумов.

Можно ознакомиться с 11 функционирующими объектами, выставленными на продажу.

Заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей:





Заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей:





Заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей:





Заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей:





Заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей:





Заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей:





Заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей:





Заправочная станция природного сжатого газа для автомобилей:





Автостоянка для автотранспорта:





Сервисный центр по установке сертифицированных баллонов со сжатым газом на автомобили:





Сервисный центр по установке сертифицированных баллонов со сжатым газом на автомобили:





Инвесторам предлагаются действующие и строящиеся АЗС и сервисные центры, расположенные в Каганском районе Бухарской области, городе Карши Кашкадарьинской области, городе Навои и Карманинском районе Навоийской области, Ахангаранском районе Ташкентской области, городе Нукус Республики Каракалпакстан и городе Ургенч Хорезмской области.

Оплата должна быть произведена в течение 90 дней.

Если платежи производятся в полном объеме в течение одного месяца, то предоставляется скидка, равная годовой ставке рефинансирования Центрального банка.

Дополнительная информация доступна на сайте Агентства по управлению государственными активами и торговой площадке E-Ijro Auksion.

Для участия в аукционе достаточно внести заклад в размере 5% от стартовой цены объекта и подтвердить соответствующую информацию электронной цифровой подписью.

На правах рекламы.