Министерство внутренних дел предложило внести изменения во внутренний распорядок изоляторов временного содержания (ИВС) касательно работы с обращениями заключённых.

Из документа следует, что пункт 176 действующего документа могут дополнить частью следующего содержания:

Не допускается ознакомление руководством учреждений с обращениями, направленными Уполномоченному Олий Мажлиса по правам человека (омбудсману) и Уполномоченному при президенте по защите прав и законных интересов предпринимателей (бизнес-обмудсману).

Они должны быть доставлены до назначения в течение 24 часов. В свою очередь, ответные обращения также не могут быть ознакомлены администрацией ИВС, и должны быть доставлены заявителю моментально.

В настоящее время вышеназванный пункт подразумевает порядок, согласно которому заявления, предложения и жалобы заключённых, направленные на имя омбудсмана, бизнес-омбудсмана, суда, прокурора, адвоката и других государственных органов, уполномоченных проверять ИВС, или должностного лица, ведущего уголовное дело, не подлежат цензуре и должны быть доставлены по назначению на следующий рабочий день с момента поступления обращения (телеграммы отправляются моментально).

В феврале 2020 года предыдущий омбудсман Улугбек Мухаммадиев заявлял, что в некоторых случаях видеокамеры в комнатах для допроса выключались или обвиняемые подвергались пыткам и допросу за пределами специального помещения для допроса.

Заместитель генпрокурора Светлана Артыкова в мае прошлого года сообщала, что за последние три года уголовные дела о пытках были возбуждены лишь по 33 обращениям из 757. Тогда она отмечала, что Узбекистан улучшит законодательство по предупреждению пыток и приведет его в соответствие с международным правом. Тогда же она сообщала о планах создания в стране Комитета по предупреждению пыток.

Депутат Расул Кушербаев отмечал, что прошлогоднее предложение омбудсмана по передаче медицинской службы в тюрьмах в подчинение Минздрава осталось открытым. По его мнению, в местах исполнения наказания не выявляются пытки, потому что заключения даёт медперсонал, подчиняющийся МВД.