Президент Шавкат Мирзиёев 1 мая подписал постановление «О дополнительных мерах по улучшению жилищных условий населения и дальнейшему расширению рынка ипотечного кредитования».

Документом разрешается с 1 мая выделять физическим лицам ипотечные кредиты на приобретение на первичном рынке жилья квартир в домах, построенных частными подрядными организациями, без условия сдачи «под ключ» (без проведения отделочных работ).

Максимальные размеры ипотечных кредитов, выделяемых одному заемщику, будут также увеличены:



в сельской местности в городах в Ташкенте для двухкомнатных квартир с 174 млн сумов до 240 млн сумов с 180 млн сумов до 240 млн сумов с 198 млн сумов до 264 млн сумов для квартир с тремя и более комнатами с 224 млн сумов до 320 млн сумов с 232 млн сумов до 320 млн сумов с 255 млн сумов до 352 млн сумов

Срок ипотечных кредитов, выделяемых населению в рамках нового порядка (включая ипотечные кредиты, выделенные до сегодняшнего дня), продлевается с 15 до 20 лет.

Субсидии на компенсацию расходов для оплаты части первоначального взноса по ипотечным кредитам выплачиваются в размере 10% от расчетной стоимости жилья, определяемой Министерством финансов, Министерством экономического развития и сокращения бедности и Министерством строительства.

Новый порядок и условия ипотеки будут действовать до 1 января 2022 года, отмечается в постановлении.

В качестве эксперимента разрешается выделение в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях кредитов на строительство и реконструкцию индивидуального жилья на земельных участках физических лиц.

Совет Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента в 2020—2021 годах для адресной поддержки граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, могут увеличить установленные для регионов количество субсидий — в 1,3 раза, суммы субсидий — до 40% за счет перевыполненной части доходов местных бюджетов.

С 1 мая по 31 декабря 2020 года Государственным фондом поддержки предпринимательской деятельности выдается поручительство частным подрядным организациям в размере до 50% от суммы кредита, но не более 8 млрд сумов для строительства:

4-этажных и имеющих более четырех этажей многоквартирных домов в городах и сельской местности;

7-этажных и имеющих более семи этажей многоквартирных домов в Ташкенте.

Кроме того, с этой же даты выплачивается компенсация на покрытие части процентной ставки, превышающей основную ставку Центрального банка, но не более 10%, по кредитам на сумму не более 20 млрд сумов, и с процентной ставкой, не превышающей 1,75-кратного размера основной ставки ЦБ.