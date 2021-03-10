Биологическая лаборатория, созданная в рамках проекта ПРООН «Устойчивое использование природных ресурсов и управление лесами в ключевых горных регионах, важных для глобально значимого биоразнообразия» и Госкомэкологии, помогла сохранить 10 тысяч га леса в Узбекистане, сообщили «Газете.uz» в офисе проекта.

Одной из причин сокращения лесных массивов является не только деятельность человека. Насекомые-вредители постоянно пожирают листву и кору зеленых насаждений лесных хозяйств.

«Бурчмуллинское лесное хозяйство Ташкентской области расположено на отрогах Западного Тянь-Шаня, природные условия в нем благоприятны для произрастания более 70 видов деревьев и около 80 видов кустарников естественного произрастания. Но если не применять оперативные меры по сохранению лесного многообразия, его могут погубить насекомые-вредители, которые в отдельные годы, по оценкам экспертов, наносят ущерб до 40−45% потери урожая», — говорится в сообщении.

Прежде для борьбы с вредителями и болезнями леса боролись при помощи дымовых шашек с дустом. Однако метод оказался неэкологичным — уничтожались не только вредители, но и полезные насекомые.

Поэтому в рамках проекта в Газалкенте была создана типовая биолаборатория по производству энтомофагов (биологических средств защиты деревьев) для борьбы с вредителями древесных и кустарниковых насаждений. В ней начато разведение энтомофагов, которые пожирают в естественной среде вредителей, тем самым сокращая их численность.

«Таких „киллеров“ закинут в леса, сады лесхоза, фермерские хозяйства и в огороды местных жителей, что позволит оздоровить существующие природные леса в высокогорьях, фруктовые, ореховые сады и лесные насаждения. Специалисты считают, что создание типовой биологической лаборатории поможет контролировать численность как полезных для леса насекомых, так и его вредителей», — отметили в офисе проекта.

Леса Бостанлыкского района занимают более 44,2 тысячи гектар земли, на которой расположились сады и плодовые лесные культуры.

«Совершенно очевидно, что от создания биолаборатории выиграют предприятия лесхоза, фермерские, дехканские и домашние угодья, где также требуется применение энтомофагов против вредителей. Опыт будущей биолаборатории будет применяться и в других лесхозах», — говорится в сообщении.

Проект Глобального экологического фонда, ПРОООН и правительства Узбекистана «Устойчивое использование природных ресурсов и управление лесами в ключевых горных регионах, важных для глобально значимого биоразнообразия» ведет деятельность с 2017 года и оказывает содействие в сохранении и устойчивом использовании природными ресурсами в экосистемах Узбекистана.