Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит Узбекистан с государственным визитом по приглашению президента Шавката Мирзиёева 11−12 марта, сообщила пресс-служба главы государства.

В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне планируется рассмотреть «весь спектр вопросов дальнейшего развития и укрепления узбекско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства», говорится в сообщении.

В повестку дня встречи лидеров включены актуальные аспекты продолжения конструктивного политического диалога, расширения взаимодействия в области торговли, промышленности, транспорта, энергетики, сельского и водного хозяйства, активизации межпарламентских и межрегиональных контактов, реализации совместных программ в сфере культуры, здравоохранения, образования и туризма.

Состоится обмен мнениями по вопросам международной политики и регионального сотрудничества.

По итогам переговоров предусматривается принятие Совместного заявления глав государств, а также подписание ряда межправительственных и межведомственных документов, затрагивающих разные направления двусторонних отношений.

В соответствии с программой президент Кыргызстана также встретится с руководителями обеих палат Олий Мажлиса и премьер-министром Узбекистана, а также ознакомится с деятельностью промышленных предприятий страны.