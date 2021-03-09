Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) призвал инвестировать в образование девочек, а также в доступ к информации, наращивание потенциала, расширение прав и возможностей и предоставление равных возможностей трудоустройства для молодых женщин. Об этом говорится в пресс-релизе представительства фонда в Ташкенте.

Тема Международного женского дня этого года — «Женщины на руководящих должностях: достижение равного будущего в мире COVID-19» — направлена на объединение усилий для обеспечения равного участия девочек и женщин во всех сферах.

«Женщины, которых мы видим на руководящих должностях сегодня, имели возможности в прошлом получить образование и доступ к ресурсам, а также для трудоустройства. Давайте сегодня предоставим такие возможности девушкам и молодым женщинам в Узбекистане», — сказал глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.

Согласно данным отчёта «Молодежь Узбекистана: вызовы и перспективы», опубликованного в декабре (подготовлен ЮНИСЕФ, движением «Юксалиш» и Союзом молодежи), число девочек в высших учебных заведениях страны составляет 37% всех студентов. В сфере занятости молодые женщины в значительной степени исключены из рынка труда.

Если после окончания средней школы не получают образования, работу или профессиональную подготовку (NEET) 56% молодых людей в возрасте от 19 до 24 лет, то для женщин показатель NEET быстро увеличивается по достижении ими возраста 18 лет (с 1,7% до 69%). Для 25−30-летних женщин он достигает 74%, тогда как для мужчин он обычно остается ниже (максимум — 33,5%) и с возрастом уменьшается (до 24,8%).

Данные также показывают, что у девочек и молодых женщин есть препятствия для доступа к информации через интернет. Число молодых женщин в возрасте от 14 до 30 лет, никогда не пользовавшихся интернетом, в два раза больше, чем мужчин того же возраста, — 68,1% и 34,3% соответственно.

Исследования показали, что усиление социальной защиты девочек из малообеспеченных семей и поддержка в получении льготных ссуд на высшее образование является ключевым фактором и в среднесрочной перспективе способствует формированию более стабильных и устойчивых обществ.

ЮНИСЕФ призвал государственные организации, ННО и сообщества расширить платформы, обеспечивающие равный доступ к высшему образованию и возможностям трудоустройства женщин. Рекомендации фонда: