«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов ярких и вкусных салатов к Международного женскому дню.

Салат с тунцом и вялеными томатами





Этот лёгкий и питательный салат можно быстро приготовить, например, если неожиданно нагрянули гости, заменив нут на консервированную фасоль.

Слоёный салат с копчёной курицей





Салат с копчёной курицей представляет собой вкусное, лёгкое и сытное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола.

Куриный салат с хрустящими сухариками





Очень простой и вкусный салат с курицей и сыром может послужить праздничным блюдом или разнообразить ежедневное меню.

Французский салат





Оригинальный французский салат со свёклой — кладезь самых нужных организму витаминов. Потребуется минимум времени на готовку, а в результате получается отличное блюдо.

Салат из краснокочанной капусты с рукколой





Свежий полезный салат с краснокочанной капустой и рукколой, который отлично подойдёт к семейному обеду или ужину.

Салат «Капрезе»





Что такое салат «Капрезе»? Это сочные шарики моцареллы, спелые мясистые помидоры и несравненный аромат базилика.

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