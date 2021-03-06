«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов ярких и вкусных салатов к Международного женскому дню.

Салат с тунцом и вялеными томатами


Этот лёгкий и питательный салат можно быстро приготовить, например, если неожиданно нагрянули гости, заменив нут на консервированную фасоль.

Слоёный салат с копчёной курицей


Салат с копчёной курицей представляет собой вкусное, лёгкое и сытное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола.

Куриный салат с хрустящими сухариками


Очень простой и вкусный салат с курицей и сыром может послужить праздничным блюдом или разнообразить ежедневное меню.

Французский салат


Оригинальный французский салат со свёклой — кладезь самых нужных организму витаминов. Потребуется минимум времени на готовку, а в результате получается отличное блюдо.

Салат из краснокочанной капусты с рукколой


Свежий полезный салат с краснокочанной капустой и рукколой, который отлично подойдёт к семейному обеду или ужину.

Салат «Капрезе»


Что такое салат «Капрезе»? Это сочные шарики моцареллы, спелые мясистые помидоры и несравненный аромат базилика.

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