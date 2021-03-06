«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz предлагает подборку рецептов ярких и вкусных салатов к Международного женскому дню.
Салат с тунцом и вялеными томатами
Этот лёгкий и питательный салат можно быстро приготовить, например, если неожиданно нагрянули гости, заменив нут на консервированную фасоль.
Слоёный салат с копчёной курицей
Салат с копчёной курицей представляет собой вкусное, лёгкое и сытное блюдо, которое станет украшением любого праздничного стола.
Куриный салат с хрустящими сухариками
Очень простой и вкусный салат с курицей и сыром может послужить праздничным блюдом или разнообразить ежедневное меню.
Французский салат
Оригинальный французский салат со свёклой — кладезь самых нужных организму витаминов. Потребуется минимум времени на готовку, а в результате получается отличное блюдо.
Салат из краснокочанной капусты с рукколой
Свежий полезный салат с краснокочанной капустой и рукколой, который отлично подойдёт к семейному обеду или ужину.
Салат «Капрезе»
Что такое салат «Капрезе»? Это сочные шарики моцареллы, спелые мясистые помидоры и несравненный аромат базилика.
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