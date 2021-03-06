Artel стремительно расширяет географию экспорта. Новым торговым партнером компании стала Йеменская Республика. Стороны заключили договор на поставку всей крупной бытовой техники и мобильных телефонов Artel. Заказчиком выступила компания Polytron Yemen Company for Trading.

Продукция Artel уже экспортируется в страны СНГ, Грузию и Афганистан. Сотрудничество с Йеменом в очередной раз доказывает, что качественная и доступная бытовая техника Artel пользуется все большей популярностью у иностранных потребителей.

В Йемен уже были отправлены кондиционеры, вытяжки, кухонные плиты, микроволновые и мини-печи, пылесосы, стиральные машины, телевизоры, холодильники и мобильные телефоны. Общая сумма первой экспортированной партии превысила 130 тысяч долларов США. Всего планируется экспортировать продукцию на 5 млн долларов.





Продукция Artel является одной из наиболее востребованных на отечественном рынке. Компания также значительно улучшила свои позиции в соседних странах.

Так, несмотря на пандемию объем экспорта в 2020 году увеличился на 32% по сравнению с 2019 годом. Кроме того, доля Artel на рынке кухонных плит в Казахстане достигла 65%, а общая сумма экспорта в 2020 году составила рекордные 80 млн долларов.

Учитывая это, можно с уверенностью предположить, что новое сотрудничество будет более чем продуктивным. Сотрудничество с Йеменской Республикой — это лишь начало. До конца 2021 года Artel планирует значительно расширить географию экспорта.

На правах рекламы.