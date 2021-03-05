Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев в интервью проекту Alter Ego высказался о первом президенте Узбекистана Исламе Каримова, о событиях после его смерти в 2016 году и альтернативном названии страны.

Сенатор опроверг, что заявление Ислама Каримова о государственной независимости Узбекистана стало неожиданным для депутатов. Независимость страны была провозглашена 31 августа 1991 года в Ташкенте на внеочередной 7-й сессии Верховного Совета Узбекской ССР (Садык Сафаев тогда работал в Аппарате президента руководителем международного департамента).

«Говорят, что, когда президент Каримов объявил о независимости, депутаты оцепенели от неожиданности. Не было [растерянности], никакой. Я как свидетель того события — сам сидел в том зале. Мы готовили это заседание несколько недель. Днями и ночами сидели, писали решение, отрабатывали его. Причём к нам заходили группы депутатов, отрабатывали. Причём они были радикально настроены, ставили вопрос более далеко идущими последствиями — другое [название вместо] Узбекистана. Там витало много [названий]: и Туркестан и другие варианты», — заявил он.

По его словам, «стремление к объявлению о независимости было доминирующим».

Садык Сафаев ответил на вопросы о личности Ислама Каримова.

«Я не могу сказать, что я его близко знал, хотя мы много общались. Это был человек, который держал на дистанции всех, даже самых ближайших. Поэтому сейчас давать ему какие-то личные характеристики не хотел бы», — сказал он.

Кроме того, по его мнению, необходимо, чтобы «время немного отлежалось» и «ушли эмоции» прежде, чем давать оценки политическим деятелям.

«Для меня, кроме всего прочего, почему я работал и всегда был активным участником тех дел, потому что он намертво стоял за независимость Узбекистана и очень жёстко. И это не могло не привлекать нас и других. Возможно, у нас были вопросы к экономической политике, внутренней политике, но, тем не менее, он для становления независимости Узбекистана сделал многое, нельзя отрицать», — указал первый замглавы Сената.

Говоря о проблемах, которые остались после Ислама Каримова, сенатор указал, что на это сказались «масса исторических обстоятельств».

«В данном плане надо сказать, что в тенденциях того времени сказался характер президента Каримова и плюс, и в минус, — это однозначно. Человек, который прошёл определённую жизненную школу, госплановскую, с определённым характером, на том уровне сверхцентрализации — и в политическом, и в экономическом смысле — это, конечно же, сказалось. Характер с точки зрения твёрдого отстаивания в его понимании независимости Узбекистана, тоже сказалось», — заявил он.

Садык Сафаев вспомнил свой ответ на вопрос американских политологов, который спросили его, в какой степени президент Ислам Каримов был зависим от окружения и общественного мнения.

«Конечно же, он учитывал [общественное мнение]. Он учитывал то, что называется „витало в воздухе“, что думает интеллигенция, какие оттуда идут сигналы. Любой руководитель обязан корректировать свои действия в зависимости от ожиданий людей… Есть абсолютно тоталитарные режимы, где „как хочу, так и ворочу“, уверяю вас, что даже в этом случае самый диктатор из тоталитарного общества в конечном итоге или учитывает, или пытается формировать общественное мнение», — указал сенатор.

Справа налево: Шавкат Мирзиёев, Садык Сафаев, Абдулазиз Камилов и Ислам Каримов. Фото: соцсети.

Первый замглавы Сената опроверг слухи о том, что после смерти Ислама Каримова Узбекистан «стоял на пороге государственного переворота», якобы «в аэропорту находились российский спецназ и самолёты».

«Это абсолютно не близко [к правде]», — сказал он.

Садык Сафаев отметил, что у «Узбекистана есть древняя история государственности — это сидит в генетическом коде народа», что «иногда даже мешает прогрессу».

Он привёл слова немецкого учёного К. Фогеля, который назвал центральноазиатские государства «гидравлическими» — государствами, которые зависят от системы водного хозяйства.

«Поскольку выживание общества зависит от устойчивой системы водоснабжения, а это так — 90% сельского хозяйства всегда было на искусственном орошении, то оно всегда требует централизованного управления. Без этого будет хаос. Без этого не будет развития, даже просто воспроизводства. В этих условиях централизованное государство очень важно, единый центр, который управляет всем этим процессом. И он (Фогель — ред.) говорит, что люди в течение тысячелетий были готовы отдать часть своей свободы, но зато иметь устойчивые факторы развития. Возможно, это спорное утверждение, но это видный учёный», — сказал сенатор.

Первый заместитель председателя Сената заявил, что история центральноазиатских государств показала, что «и истеблишмент, и сами люди всегда питали особое уважение к институтам государственности».

«Я думаю, что даже в тот период (после смерти Ислама Каримова — ред.) было понятно, что здесь каких-то резких движений не будет. Всё было естественно, на основе обсуждений. Я помню, что каких-то перипетий там — в районе площади Мустакиллик — ни в одном из зданий не было. Мы тогда денно и нощно были на месте, работали, обсуждали. И в общем-то с самого начала всё было предсказуемо для нас», — отметил он.

На вопрос, знал ли он, кто будет следующим президентом после смерти Ислама Каримова, Садык Сафаев заявил:

«Я не то, что знал. Как можно знать? В конечном итоге, давайте скажем так, что есть процессы выборов, процедура согласования всех сил влияния… Для меня кандидатом был Мирзиёев, однозначно. Я его всегда хорошо знал и считал, что альтернативы ему тогда не было. И я с самого начала везде однозначно поддерживал эту кандидатуру», — сообщил сенатор.

Напомним, 8 сентября 2016 года бывший глава Сената предложил возложить исполнение обязанностей президента на Шавката Мирзиёева, который тогда занимал должность премьер-министра страны.

Ранее Садык Сафаев высказался о вступлении Узбекистана в ЕАЭС, ВТО, отношениях с Россией, влиянии событий 1996 года на экономическое развитие страны, а также важности предстоящих президентских выборов в 2021 году.