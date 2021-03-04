Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев в интервью проекту Alter Ego прокомментировал перспективы вступления Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Всемирную торговую организацию (ВТО), центральноазиатской интеграции, а также отношения с Россией.

ЕАЭС и ВТО

Ранее сенатор заявлял, что большинство населения Узбекистана поддерживает вступление страны в ВТО, в правительстве и парламенте по этому поводу достигнут консенсус. Вопрос присоединения к ЕАЭС остаётся открытым, хотя есть весомые факторы в пользу членства. В этот раз он перечислил и опасения.

«Любое вступление в интеграционное объединение предполагает ограничение твоего собственного суверенитета. Это аксиома. Ты делегируешь часть своих полномочий национальным органам [этого объединения]. Опасения в Узбекистане были насчёт того, в какой степени мы сможем сохранить независимость проведения внешнеэкономических и внешнеполитических дел и определения наших внешних партнёров», — заявил Садык Сафаев.

Что касается вступления в ВТО, первый замглавы Сената отметил, что особых вопросов здесь нет, поскольку в этой организации есть ясные механизмы защиты собственных интересов.

«Почему у нас сейчас процесс переговоров идёт достаточно долго, потому что выстраиваются очень чёткие позиции Узбекистана, которые позволят нам с учётом степени развитости нашей экономики защитить собственные интересы и не быть поглощёнными другими странами, торговыми партнёрами», — объяснил он.

При этом Узбекистан достаточно не изучил указанный механизм в ЕАЭС, поэтому страна решила стать сначала наблюдателем, «повариться в этом соку», а потом принять решение вместе с общественностью.

«Мы 27 лет дистанцировались от этого (интеграции — ред.) Ничего хорошего не получилось. У нас есть масса вопросов. Для меня это немножко эмоциональный вопрос. Я всегда думаю о миллионах людей, которые сегодня в России, которые очень здорово теряют в России, Казахстане и других местах, которым очень неуютно от того, что они вне правового поля. Я думаю о тех людях, которые остались здесь, ждут родителей, кормильцев. Прежде всего, нужно прямо исходить из этого», — сказал сенатор.

Садык Сафаев уверен, что Узбекистан сможет защитить свои интересы и не поступиться политическим суверенитетом.

«Это для меня тоже императив. Нынешний президент, который по своему характеру, масштабу личности не станет идти под зонтик другого государства, — это тоже однозначно. Я думаю, что мы можем найти оптимальный вариант», — заявил он.

Центральноазиатская интеграция

Говоря об объединении центральноазиатских стран в отдельный союз, он отметил, что главными «ингредиентами» интеграции являются общие принципы, общие ценности и общие сопрягаемые механизмы государственного и экономического устройства, чего нет в Центральной Азии.

«При всём при том, что есть огромный интерес, преждевременно сейчас ставить вопрос о создании интеграционного объединения. Но одним из главных достижений внешней политики Узбекистана за последние четыре года было то, что удалось восстановить доверительное сотрудничество стран региона. 5−6 лет назад в воздухе витала враждебность, подозрительность, подступная агрессивность. Сейчас удалось нам создать диалог», — считает Садык Сафаев.

По его словам, в настоящее время обсуждаются «варианты по границам», что было табуированным вопросом для обсуждения в прошлые годы.

«Я убеждён, что пока мы не завершим процессы делимитации и демаркации границ, говорить о завершении становления независимого государства в Узбекистане или завершении транзитного периода рано. Мы должны решить этот фундаментальный вопрос. Вопрос управления водными ресурсами — вопрос жизни и смерти. Сегодня удалось найти компромиссные варианты и двигаться вперёд. Не всё решено, впереди ещё много дел, но уже созданы условия для двустороннего и многостороннего сотрудничества», — подчеркнул сенатор.

Отношения с Россией

Садык Сафаев признал, что Узбекистан страдает от западных санкций против России.

«Санкции влияют на нас с точки зрения того, что, когда ухудшается ситуация у нашего ведущего экономического партнёра, России, конечно, это отражается на нас. Российский рубль, условия работы в России — для нас это нехорошо», — заявил он.

Отвечая на вопрос, не опасно ли оставаться сильно привязанным к России, которая постепенно уходит в изоляцию из-за плохих отношений с другими странами, сенатор ответил:

«А что теперь делать? Оторваться от неё? Это наши исторические связи, которые уходят корнями не только в период, когда Узбекистан был частью Российский империи. Ещё задолго до этого Великая степь и Россия были одним единым пространством, где проходили общие процессы — и торговые, и политические, и лингвистические, и экономические», — подчеркнул Садык Сафаев.

Со ссылкой на оценку российского МВД он сообщил, что в РФ сейчас работают свыше 1,5 миллиона соотечественников, которые в 2020 году официально перевели в Узбекистан 3 млрд долларов.

«Россия — важный партнёр в экономическом, политическом и гуманитарном [плане]. Наши гуманитарно-культурные связи имеют огромное значение для удовлетворения национально-культурных потребностей, в том числе большой части людей, живущих в Узбекистане, являющихся гражданами нашей страны», — резюмировал он.

Россия является вторым по величине торговым партнёром Узбекистана по итогам 2020 года.

Полное интервью