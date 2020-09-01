«Независимость — это большие возможности и большая ответственность»

В те памятные дни я работал в Аппарате президента руководителем международного департамента и участвовал на заседании Верховного Совета республики в качестве приглашенного.
Хорошо помню, что 31 августа предшествовали дни исключительно напряженной, но вместе с тем волнующей работы по подготовке Декларации независимости Узбекистана. Все те, кто был вовлечен — депутаты, члены правительства, представители общественности, — ощущали небывалый и, поверьте, искренний эмоциональный подъем. Они хорошо осознавали, что это станет подлинно историческим актом, новым поворотом в судьбе народа страны.
Уже после я слышал байки о том, что якобы депутаты Верховного Совета Узбекистана оцепенели от неожиданности, когда была объявлена независимость. Как непосредственный очевидец этого события я всегда удивлялся тому, как можно так беззастенчиво перевирать историю. Однозначно могу подтвердить: объявление независимости было продиктовано всей логикой предшествовавших событий и соответствовало ожиданиям людей.
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