Instagram
Иллюстрация: Эльдос Фазылбеков / «Газета.uz»
«Независимость — это большие возможности и большая ответственность»
Воспоминания Садыка Сафаева, Азиза Абдухакимова и Зафара Хашимова о 31 августа 1991 года.
Обретение независимости — это не только история государственности. Это история народа и судеб людей, чьи жизни были затронуты переменами.

В честь 29-й годовщины независимости Узбекистана «Газета.uz» спросила государственных деятелей и представителей общественности, каким они запомнили 31 августа 1991 года, какие чувства тогда испытывали и что для них означает независимость.
Садык Сафаев
Заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Узбекистана
В те памятные дни я работал в Аппарате президента руководителем международного департамента и участвовал на заседании Верховного Совета республики в качестве приглашенного.

Хорошо помню, что 31 августа предшествовали дни исключительно напряженной, но вместе с тем волнующей работы по подготовке Декларации независимости Узбекистана. Все те, кто был вовлечен — депутаты, члены правительства, представители общественности, — ощущали небывалый и, поверьте, искренний эмоциональный подъем. Они хорошо осознавали, что это станет подлинно историческим актом, новым поворотом в судьбе народа страны.

Уже после я слышал байки о том, что якобы депутаты Верховного Совета Узбекистана оцепенели от неожиданности, когда была объявлена независимость. Как непосредственный очевидец этого события я всегда удивлялся тому, как можно так беззастенчиво перевирать историю. Однозначно могу подтвердить: объявление независимости было продиктовано всей логикой предшествовавших событий и соответствовало ожиданиям людей.
Помню, кровь волнением ударила в виски. Помню спазм в горле. Помню чувство радости, которое я не знал до этого и никогда не ощущал после.
Несколько дней и ночей после объявления независимости все были предельно загружены работой, связанной с формированием институтов государственности, обеспечением бесперебойной работы экономики, становлением внешней политики. Честно говоря, в тот момент было не до сантиментов.

Помню, прошло несколько недель. Однажды поздно ночью возвращаясь с работы, я увидел ярко освещенный купол только что отстроенного памятника Алишера Навои на фоне ночного родного ташкентского сентябрьского неба. Почему-то именно в этот момент я вдруг в полной мере ощутил небывалое радостное чувство обретения свободной Родины. Сбылось то, о чем мы мечтали, обсуждали с друзьями со студенческих лет. Мы живем в независимой стране!
реклама
реклама
Есть что-то мещанское, даже лавочническое в вопросе: «Ну и что дала ваша (или наша) независимость?»

Во все времена человек стремится не только к материальному благосостоянию и физическому комфорту. Для него всегда были и будут важны чувство собственного достоинства, его права и свободы. Важнейшей потребностью человека неизменно была и будет национальная самоидентификация. Человек всегда противился любой форме государственной подчиненности.

Государственная независимость — это право народа самому определять свое будущее. Это право означает и огромную ответственность всех и каждого за судьбу своей страны и своего народа.
Азиз Абдухакимов
Заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по развитию туризма
Я был с родителями, когда узнал о независимости. Для многих это было большой неожиданностью. Как люди старшего поколения многие, конечно, переживали, что жизнь меняется. Но с другой стороны они видели, какое воодушевление было у всех вокруг.

Для меня обретение независимости было впечатляющим событием. Мне казалось, что жизнь резко изменится, что теперь будет возможность поехать учиться за границу, а в Узбекистан будут приезжать иностранцы.
Это было такое время, когда практически все — в первую очередь, наша интеллигенция — были вынуждены выживать. Фактически многие ушли с работы: врачи, учителя, ученые. Многие ушли, так скажем, в рыночную экономику и пытались как-то заработать деньги.
Наверное, сейчас немногие вспомнят, какими пустыми были полки перед независимостью, как тяжело было найти некоторые товары, а импортной продукции не было вообще.

Казалось, что с объявлением независимости нашей страны все эти проблемы решатся, что теперь страна сможет самостоятельно решать многие вопросы и мы начнем интегрироваться в мировую экономику.

В те дни я был в большом воодушевлении еще и из-за своего поступления. Я как раз успешно сдал экзамены на факультет международных экономических отношений Ташкентского государственного экономического университета. Поступить было нелегко.

В университете мы открывали для себя рыночную экономику, такие понятия, как маркетинг, конкуренция, банковское дело, финансовая система. Все это было для нас новым. Казалось, что можно всего добиться. Надо только учиться и стараться.
Независимость влечет за собой большую ответственность.
Я думаю, что сегодня смысл независимости остается таким же, что и 29 лет назад. Независимость не может меняться. В первую очередь независимость означает, что мы — граждане своей страны, и мы можем делать свой выбор. Развитие нашей культуры, науки, образования и экономики не зависят ни от кого, кроме нас самих.

Конечно, это очень большой и тяжелый выбор. Есть много моделей развития экономики, образования, системы здравоохранения. Важно не ошибиться в этом выборе, так как от него зависит очень многое.

Сегодня конкуренция усиливается, наблюдается большое разделение стран по экономическому благосостоянию, различным ресурсам. Этот выбор ложится тяжелой ношей и на меня лично как на члена правительства.

Каждое принятое решение должно учитывать много обстоятельств и соответствовать прогнозируемым результатам. Выбор должен быть взвешенным и грамотным. Поэтому независимость влечет за собой большую ответственность.
Личная свобода должна быть соразмерна личной ответственности.
В последние годы открываются большие возможности. Мы становимся свидетелями либерализации социальных отношений, свободы выражения мыслей, печати и слова. В этом контексте мы должны понимать, что личная свобода человека не должна ограничивать свободу других людей и должна быть соразмерна личной ответственности.

Это выражается в очень простых вещах: в уважении к окружающим и соблюдении чистоты на улице. Не стоит пытаться показать свою власть. Нужно всегда видеть в окружающих такого же человека, как и ты сам.

В этом отношении очень показательным станет пример Японии, где каждый, думая о своей свободе, старается не мешать личной свободе других людей. Если мы будем следовать этому принципу, мне кажется, мы сможем добиться многого.
Узбекистан мечты — это страна, в которой все мы живем спокойно и чувствуем себя в безопасности. Когда мы можем не беспокоиться за своих близких, детей и друзей. Это страна, где у каждого есть выбор и у каждого есть большие возможности. И эти возможности подкрепляются тем, что люди имеют доступ к хорошему образованию, доступной медицине и для них всегда открываются новые горизонты. Это Узбекистан, который мы в силах построить.

В обществе, где любят порядок и чистоту, уважают свою культуру, традиции и родителей и любят своих детей, можно чувствовать себя счастливым.
Зафар Хашимов
Основатель korzinka.uz
События 31 августа 1991 года и всего предшествовавшего ему периода я помню достаточно четко. Тогда я был студентом, только что перешедшим на пятый курс. Время было такое — смена эпох. Для молодого человека 23 лет это было очень интересно, захватывающе.

В конце советской эпохи все были чрезвычайно политизированы, особенно студенты. Это было заметно еще с начала «перестройки». Но после съезда народных депутатов и сессий союзного и республиканского Верховного Совета в 1989-1990 годах интерес к политическому процессу, казалось, был на самом пике. Потом случился августовский путч 1991 года. После его провала, собственно, и запустились процессы, обусловившие достижение нами независимости.
реклама
реклама
Мы все сидели, не отрываясь от экранов телевизоров. Помню то историческое выступление Ислама Каримова, когда на заседании Верховного Совета он провозгласил независимость Республики Узбекистан.

Потом я созванивался с друзьями-однокурсниками. Тогда мы жили в квартире на Лабзаке, и все наши многонациональные соседи, собравшись, обсуждали новость.

Известие с одинаковым воодушевлением воспринималось всеми. Думаю, перспектива остаться в Союзе под руководством ГКЧП, которая казалась реальностью всего 10 дней назад, всех очень сильно напугала.
Мы жадно глотали все новости, мы смотрели в будущее с оптимизмом, надеждой и воодушевлением. Будущее, каким бы неопределенным оно тогда ни было на самом деле, представлялось светлым. У нас появилось осознание, что у нас будет своя независимая страна, мечта многих поколений предшественников материализовалась стремительно и ярко.
Независимость страны тогда и сейчас означает для меня право народа на самоопределение и выбор своего пути развития. Разница моего отношения к ней 29 лет назад и сегодня лишь в том, что я был моложе, наивнее и смотрел в будущее намного романтичнее.

Что для страны независимость, для человека — свобода. Быть свободным значит быть способным принимать решения, делать выбор и нести за это ответственность. К сожалению, часто это легче сказать, чем сделать.
Текст подготовил Давлат Умаров
Иллюстрации: Эльдос Фазылбеков
Все права на материалы принадлежат изданию «Газета.uz».
Запрещается любое использование фото-, графических и иных материалов, размещенных на сайте www.gazeta.uz, принадлежащих «Газета.uz» и иным третьим лицам.

Комментарии

Отправить Выйти От: