«Независимость — это большие возможности и большая ответственность»

Я думаю, что сегодня смысл независимости остается таким же, что и 29 лет назад. Независимость не может меняться. В первую очередь независимость означает, что мы — граждане своей страны, и мы можем делать свой выбор. Развитие нашей культуры, науки, образования и экономики не зависят ни от кого, кроме нас самих.



Конечно, это очень большой и тяжелый выбор. Есть много моделей развития экономики, образования, системы здравоохранения. Важно не ошибиться в этом выборе, так как от него зависит очень многое.



Сегодня конкуренция усиливается, наблюдается большое разделение стран по экономическому благосостоянию, различным ресурсам. Этот выбор ложится тяжелой ношей и на меня лично как на члена правительства.



Каждое принятое решение должно учитывать много обстоятельств и соответствовать прогнозируемым результатам. Выбор должен быть взвешенным и грамотным. Поэтому независимость влечет за собой большую ответственность.