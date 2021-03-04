Первый заместитель председателя Сената Олий Мажлиса Садык Сафаев в интервью проекту Alter Ego высказался о предстоящих выборах президента, которые пройдут 24 октября.

По мнению сенатора, выборы «по существу будут референдумом по оценке курса реформ, который был проведён в предыдущие годы. Поэтому они очень важны».

«С другой стороны, понятно, что выборы пройдут в совершенно иных условиях: сегодня другой Узбекистан, другое гражданское общество, другие средства массовых информаций, другая степень открытости. И оценка будет очень жёсткая — и подготовки, и проведения выборов», — считает он.

Первый замглавы Сената отметил, что перед властями стоят две задачи.

«Первое и самое главное — народ должен увидеть, что это честные и справедливые выборы, что выбран действительно тот кандидат, которого он хотел. Второе, и это очень важно для имиджа Узбекистана, — международное сообщество, ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — ред.) и другие тоже признают эти выборы в качестве честных и справедливых. Это требует максимально другого уровня подготовки», — сказал он.

Садык Сафаев считает важным, чтобы выборы создали «задел для последующих реформ».

«Однозначно прямо могу сказать, что другого кандидата, кроме Шавката Миромоновича Мирзиёева, я не вижу. Это человек, который инициировал эти реформы, он их локомотив, генератор идей. Мне кажется, что придание ему нового мандата на следующий срок имеет жизненное значение для будущего Узбекистана», — отметил он.

При этом сенатор признал, что для успешных выборов должны быть альтернативные кандидаты.

«Конечно, здесь должны быть альтернативные выборы, альтернативные программы. Один из источников противоречий — это социально-политический институт, который должен отражать интересы определённых классов, структур. Политические партии у нас сегодня недостаточно работают. Более того, скажем, просто не работают. Ведь именно они должны поднимать те вопросы, которые сегодня поднимают блогеры, гражданское общество, социальные сети. Именно политические партии должны сформулировать и выдвинуть лозунги, политическую программу, отражающую интересы разных слоёв населения», — подчеркнул Садык Сафаев.

Отвечая на вопрос о пассивности партий, первый замглавы Сената сказал, что «никто, как президент, не подталкивает их к тому, чтобы они были настоящими политическими партиями».

«Им созданы все условия, все их предложения реализовываются. Всё упирается опять в кадры, в людей, их уровень подготовленности. Но я уверен, что процесс идёт. Это будут другие политические партии. Понятно, если мы говорим о референдуме по оценке реформ, есть люди, которым не очень нравятся эти реформы, которые в силу разных причин не хотят осуществления той модернизации, которая сейчас у нас идёт. Должны быть политические партии, которые отражают и этот спектр. Пусть люди проголосуют за кандидата той политической партии, которая ставит вопросы по этому поводу», — сказал он.

Сенатор ещё раз подчеркнул, что без альтернативных программ и кандидатов «выборы не могут быть оценены как полноценные, справедливые и честные».

Садык Сафаев также прокомментировал невозможность самостоятельного выдвижения в президенты и депутаты независимых кандидатов. Он признал, что в законодательстве сейчас это не прописано, но не считает, что отсутствие возможности самовыдвижения нивелирует проведение открытых выборов.

«Нет, нисколько. Политические партии, если они настоящие политические партии, могут в себе это абсорбировать. Мы можем по этому поводу дебатировать, провести конференцию. Есть много аргументов за и против… Я могу одно сказать, что у нас предстоят несколько конференций, и вот этот вопрос о самовыдвиженцах тоже стоит», — заявил первый замглавы Сената.

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