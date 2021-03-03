Несмотря на негативные тенденции, связанные с пандемией и карантином, компания «Узбекинвест» обеспечила прорывное развитие страховой деятельности на территориях свободных экономических и малых промышленных зон.
Объемы страхования бизнеса по отношению к 2019 году выросли в девять раз, а сборы страховых премий от более чем 4,2 тысяч договоров страхования — до 7,2 млрд сумов.
В течение 2020 года «Узбекинвест» выплатил 1,9 млрд сумов страховых возмещений по пяти произошедшим страховым случаям в деятельности субъектов СЭЗ и МПЗ.
Компания продолжит активные работы с предприятиями-резидентами свободных экономических и малых промышленных зон. В частности, запланированы разработка новых для предприятий страховых продуктов с учетом их запросов и предпочтений, а также предоставление комплексных страховых услуг для предприятий-экспортеров.
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