Несмотря на негативные тенденции, связанные с пандемией и карантином, компания «Узбекинвест» обеспечила прорывное развитие страховой деятельности на территориях свободных экономических и малых промышленных зон.

Объемы страхования бизнеса по отношению к 2019 году выросли в девять раз, а сборы страховых премий от более чем 4,2 тысяч договоров страхования — до 7,2 млрд сумов.

В течение 2020 года «Узбекинвест» выплатил 1,9 млрд сумов страховых возмещений по пяти произошедшим страховым случаям в деятельности субъектов СЭЗ и МПЗ.

Компания продолжит активные работы с предприятиями-резидентами свободных экономических и малых промышленных зон. В частности, запланированы разработка новых для предприятий страховых продуктов с учетом их запросов и предпочтений, а также предоставление комплексных страховых услуг для предприятий-экспортеров.

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