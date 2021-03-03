США и Евросоюз ввели санкции против России из-за ареста Алексея Навального, сообщило РИА Новости.

Как говорится в документе в официальном журнале ЕС, персональные ограничения со стороны Брюсселя распространятся на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и начальника Росгвардии Виктора Золотова.

«Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физлиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам», — указано в документе. Санкции вступают в силу в день публикации.

Ограничения ввели в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории. Его разработку в 2019 году инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В МИД России ранее отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную «кнопку». В министерстве пообещали ответить на санкции Брюсселя.

Министерство финансов США наложило ограничения на семерых «высокопоставленных представителей» российской власти по делу Алексея Навального. По словам представительницы американской администрации, вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована.

В список вошли глава Федеральной службы безопасности Александр Бортников, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко и глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.

Эти рестрикции дополняют санкции по линии Госдепа, Министерства торговли, визовые и экспортные ограничения.

Минторг США внес в черный список организации из России, Германии и Швейцарии «за производство биологического и химического оружия». Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. В перечень также попали три российских исследовательских научных организации: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, попадет под лицензионный режим Штатов «с презумпцией отказа» в лицензии.

«Все эти стороны вовлечены в разные аспекты производства элементов биологического и химического оружия», — заявил представитель администрации США.

Кроме того, США внесли Россию в список стран, которым отказывают в экспорте оборонных технологий, частичное исключение будет сделано только для космической сферы.

В связи с санкциями из-за дела Навального США также вводят запрет на предоставление России кредитов американскими правительственными финансовыми организациями, в том числе Экспортно-импортным банком. Вашингтон в целом перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной.

В российском МИДе назвали новые санкции США против Москвы «враждебным антироссийским выпадом» и призвали Вашингтон «не играть с огнем». В ведомстве подчеркнули, что с 2017 года у России нет химического оружия. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что Москва однозначно отреагирует на возможные санкции США против России.

Напомним, в начале февраля Симоновский суд Москвы заменил условный приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному на тюремное заключение — 3,5 лет колонии общего режима за вычетом 10 месяцев, которые он провел под домашним арестом. Решение принято в рамках дела «Ив Роше» — в 2014 году Алексея Навального и его брата Олега признали виновными в мошенничестве и легализации преступных средств: по версии следствия, они убедили компанию «Ив Роше» заключить невыгодный контракт.Братья отрицали вину, называя дело политически мотивированным. В 2017 году Европейский суд по правам человека признал приговор несправедливым. Правительство России выплатило Навальному компенсацию, однако сам приговор не отменили.