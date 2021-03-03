Хоким Кагана Хаким Хошимов, а также руководители ОВД, прокуратуры и налоговой инспекции города, освобождены от должностей, сообщила пресс-служба хокимията Бухарской области.

Организационный вопрос рассматривался на внеочередном заседании городского кенгаша народных депутатов 3 марта с участием хокима Бухарской области Ботира Зарипова.

Хаёт Давлатов.

На должность исполняющего обязанности хокима города депутаты утвердили кандидатуру Хаёта Хасановича Давлатова (1979 г. р.). Он окончил Санкт-Петербургский государственный университет (1999), Бухарский государственный университет (2006) и Академию государственного и общественного строительства при президенте (2011). До нынешнего назначения работал начальником Главного управления строительства Бухарской области.

Содикжон Жураев.

Прокурором Кагана стал Содикжон Савриддинович Жураев (1982 г. р.). Он — выпускник Ташкентского государственного юридического университета (2004). Ранее занимал должность заместителя прокурора Каганского района.

Азизбек Ражабов.

Начальником ОВД Кагана назначен Азизбек Жураевич Ражабов (1977 г. р.). Он окончил Академию МВД Узбекистана (1999) и Высшие академические курсы Академии МВД (2007). До этого работал заместителем начальника Управления обеспечения безопасного туризма УВД Бухарской области.

Алишер Латипов.

Государственную налоговую инспекцию Кагана возглавил Алишер Рустамович Латипов (1987 г. р.). Он окончил Ташкентский государственный экономический университет в 2008 году. До назначения занимал должность заместителя главы ГНИ Шафирканского района.

В январе, как сообщал Kun.uz, президент Шавкат Мирзиёев поручал уволить руководителей четырёх секторов Кагана за неспособность организовать систематическую работу с молодёжью.