Узбекистан рассчитывает в марте-апреле возобновить регулярное авиасообщение с Россией, ситуация с коронавирусом в стране соответствует критериям РФ. Об этом журналистам во вторник заявил заместитель министра транспорта страны Жасурбек Чориев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Пока мы ждём ответа от российской стороны. Думаю, что в марте-апреле будет какой-то положительный результат», — сказал Жасурбек Чориев в рамках круглого стола, посвящённого транспортной дипломатии Узбекистана, в Ташкенте.

Замминистра пояснил, что узбекская сторона направила спецкомиссии РФ по противодействию коронавирусу всю информацию об эпидемиологической ситуации с COVID-19 в Узбекистане.

«Мы по всем стандартам подходим, по тем критериям, которые установлены российской комиссией, чтобы возобновить регулярные полёты», — добавил он.

Узбекистан открыл внешние границы для любого вида транспорта с 1 октября. Авиакомпания Uzbekistan Airways в сентябре прошлого года возобновила регулярные рейсы в Беларусь, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Кыргызстан, а с 20 января — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию.

Полёты в страны, где ситуация с коронавирусом остаётся серьёзной, в частности в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. Авиаперелёт из Узбекистана в РФ возможен только при наличии справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документов для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьёй.