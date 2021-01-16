Узбекистан и Таджикистан возобновили регулярное авиасообщение, сообщило 15 января таджикское агентство «Ховар». Информацию в субботу подтвердили в компании Uzbekistan Airways.

Полёты между столицами стран будут совершаться компаниями Uzbekistan Airways и Somon Air. Еженедельные рейсы из Ташкента в Душанбе запланированы по средам ( 8:00—9:00 ), из Душанбе в Ташкент — по пятницам ( 11:00—12:00 ).

Директор Агентства гражданской авиации при правительстве Таджикистана Икром Субхонзода отметил, что для предотвращения распространения COVID-19 все пассажиры должны соблюдать санитарные и противоэпидемические требования, носить защитные маски и перчатки. Пассажирам необходимо иметь при себе медицинское свидетельство об отрицательном инфицировании COVID-19 (ПЦР-тест), полученное за 72 часа до вылета.

Напомним, с 25 декабря все прибывающие в Узбекистан должны сдать экспресс-тест на наличие антигена к COVID-19. Порядок распространяется и на имеющих справку с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус.