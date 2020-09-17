Решением Специальной республиканской комиссии по борьбе с коронавирусом в Узбекистане смягчаются ограничения на передвижение людей и транспорта через пограничные пункты пропуска, сообщил «Газете.uz» источник в правительстве.

С 1 октября снимаются введенные ранее ограничения на въезд и выезд в страну авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил.

Требования ранее утвержденной Временной инструкции о порядке выполнения регулярных международных рейсов от 31 августа будут распространяться на все виды международных авиарейсов и международных железнодорожных перевозок.

Дополняется.