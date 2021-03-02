В страховой компании Alfa Invest произошел ребрендинг логотипа и фирменного стиля.

Новый стиль отражает главную концепцию страховой компании — быть доступнее и современнее. А стремление быть мобильными и современными отражает и позиционирование Alfa Invest на рынке страховых услуг Узбекистана.





Обновленный логотип стал восприниматься легко. Были убраны лишние детали, но сохранен узнаваемый знак «α». К тому же шрифтовое написание стало современнее, а цветовая гамма — насыщеннее.





Несмотря на то, что страхование кажется невостребованной услугой в Узбекистане, страховой рынок показывает положительную динамику, а количество выплат растет с каждым днем. Это безусловно является показателем того, что роль страхования в жизни людей и бизнесе возрастает.

Будучи одной из ведущих страховых компаний на протяжении 18 лет, Alfa Invest демонстрирует преимущества страхования как метода управления рисками в повседневной жизни.





Цель Alfa Invest — донести до потребителей значимость страхования, важность выбора надежной страховой компании, а также стать ближе и доступнее.

«Мы рассматриваем ребрендинг, прежде всего, как инвестиции в свое дальнейшее развитие и в развитие отношений с нашими партнерами и клиентами. Наряду с внешними изменениями произойдут и более глубокие перемены — совершенствование системы обслуживания клиентов и расширение линейки онлайн-страховых продуктов, которые будут способствовать росту привлекательности компании», — отметила Инесса Ахметова, генеральный директор Alfa Invest.





Ребрендинг также приурочен к внедрению онлайн-страхования и электронного полиса. Они станут доступными для жителей Узбекистана уже с марта.

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