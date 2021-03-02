Прокурором Ферганской области назначен Бахтиёр Ахмаджонович Исмоилов, работавший первым заместителем прокурора Наманганской области, сообщила пресс-служба областного хокимията.

На этом посту он сменил Улугбека Косимова, в феврале возглавившего прокуратуру Ташкента.

Бахтиёр Исмаилов с 2003 по 2015 годы занимал различные должности в прокуратуре Андижанской области. В 2015—2016 был старшим прокурором Управления по надзору за исполнением судебных решений и содержанием задержанных Генеральной прокуратуры. В 2017—2021 годы также работал заместителем и первым заместителем прокурора Ферганской области.