Министерство сельского хозяйства Узбекистана изучает влияние недельных февральских заморозков на будущий урожай сельскохозяйственных культур. Сейчас проводится полный мониторинг всех садов, виноградников и других сельхозугодий во всех областях и Каракалпакстане, сообщили «Газете.uz» в Минсельхозе.

Отмечается, что оценить последствия влияния холодов на первые ростки, цветы и саженцы деревьев, а также увидеть реальные результаты по итогам всех оперативных противозаморозковых мер можно только спустя 3−4 дня после холодов.

По этой причине обход урожайных садов и виноградников начался с наступлением более стабильной теплой погоды, то есть через определенное время после предпринятых для сохранения растений действий, отметили в министерстве.

Глава Управления по развитию плодоовощеводства, виноградарства, бахчеводства и картофелеводства Минсельхоза Фахриддин Киргизбоев заявил, что территориальные управления и подведомственные организации министерства привлекают ученых и специалистов для выявления потерь урожая, а также определяют объемы, которые будут выращены в 2021 году.

«Особое внимание уделяется пораженным холодами садам и виноградникам в северных регионах, где морозы ударили сильнее, то есть до -22 градусов. Но стоит отметить, что в этих регионах в I-II декадах февраля не было такого аномального тепла, как в южных регионах, и поэтому почки там еще не успели появиться на большей части растительности. Это дает нам основание предполагать, что сильных потерь в северных регионах все-таки не будет», — сказал он.

Специалист выразил надежду, что южные регионы страны также смогли избежать больших потерь. «Всё покажут конечные результаты мониторинга», — отметил Фахриддин Киргизбоев.

По итогам мониторинга сельхозземель будут представлены результаты в разрезе каждой отдельной области и каждой отдельной культуры, находившейся в зоне риска из-за сильных перепадов температуры воздуха.

Ранее Узгидромет предупреждал, что морозы 25−27 февраля повредят почки и цветки плодовых культур, распустившиеся из-за высоких температур в этом месяце.