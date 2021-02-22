Ожидаемые 25−27 февраля в Узбекистане морозы повредят распустившиеся почки и цветки плодовых культур, предупредил Узгидромет.

Аномально высокие температуры воздуха, которые наблюдались во второй декаде февраля, вызвали весеннее возобновление вегетации плодовых культур, шелковицы и винограда, на 2,5−3 недели раньше среднемноголетних сроков, отметили в центре.

«По большей части территории страны у плодовых культур в первой половине декады наблюдалось массовое набухание и распускание почек, к концу декады началось цветение раннецветущих плодовых культур. На юге республики цветение ранних плодовых культур началось в первой декаде февраля, к концу второй декады цветение было массовым», — говорится в сообщении.

Как мы уже писали, согласно прогнозу Узгидромета с 23 февраля на территорию Узбекистана осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы. 25−26 февраля ожидается понижение температуры до −7…−12 ночью и до −2…−7 днём. В Каракалпакстане ночью будет до −17…−22, днём — до −10…−15, в Хорезме ночью — до −12…−17 днём — до −5…−10.