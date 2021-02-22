23−26 февраля на территорию Узбекистана через Поволжье осуществится вторжение холодной и влажной воздушной массы, сформировавшейся над европейской территорией России (Московская область). Об этом сообщил Узгидромет.

23 февраля по стране пройдут дожди, 24 февраля — дождь и снег, по предгорным и горным районам местами сильные.

Температура 24 февраля ночью и днём составит +2…+7 градусов, 25−26 февраля прогнозируется понижение температуры ночью до −7…−12, днём — до −2…−7.

По Каракалпакстану и Хорезмской области 23 февраля пройдут осадки (дождь, снег), 24 февраля — без осадков. 24−25 февраля в Каракалпакстане температура понизится ночью до −17…−22, днём — до −10…−15, в Хорезме — до −12…−17 ночью и до −5…−10 днём.

23−25 февраля местами ожидается усиление ветра до 17−22 м/с, возможны порывы до 25−28 м/с.