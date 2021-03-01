В Узбекистане зарегистрирована первая вакцина от коронавируса, сообщила пресс-служба Министерстве инновационного развития.

Регистрацию провёл Государственный центр экспертизы и стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Агентства по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.

«Сегодня рекомбинантная вакцина (клетки СНО) ZF-UZ-VAC 2001 против нового типа коронавируса зарегистрирована для использования в медицинской практике. Регистрационный номер — DV/X 08646/03/21», — говорится в сообщении.

Напомним, третья фаза клинических испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical, стартовала в Узбекистане в декабре, на 27 февраля 6836 добровольцев получили первую дозу, 4453 человек — вторую и 283 добровольцев — третью дозу вакцины ZF 2001. Позже стало известно, что компания признала Узбекистан соавтором в разработке препарата. Вакцина будет выпускаться совместно с Jurabek Laboratories под названием ZF-UZ-VAC 2001.

Ранее первый замминистра по развитию инноваций Шахло Турдикулова сообщила, что у этой вакцины практически отсутствуют случаи побочных эффектов. «Если говорить по эффективности вакцины, иммуногенность ее составила 97%, а уровень выработки антител после второй дозы повышался в 11 раз», — заявляла она.