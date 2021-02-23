Олий Мажлису Узбекистана 22 февраля представили «научные и практические доказательства эффективности и безопасности» китайско-узбекской вакцины. Об этом сообщила первый заместитель министра инновационного развития Шахло Турдикулова в комментарии телеканалу «Узбекистан 24».
Напомним, третья фаза клинических испытаний вакцины, разработанной китайской компанией Zhifei Longcom Biopharmaceutical, стартовала в Узбекистане в декабре, на 22 февраля 6835 добровольцев получили первую дозу, 3843 человек — вторую и 178 добровольцев — третью дозу вакцины ZF 2001. На прошлой неделе стало известно, что компания признала Узбекистан соавтором в разработке препарата. Вакцина будет выпускаться совместно с узбекскими фармацевтами под названием ZF-UZ-VAC 2001. В качестве партнёра выбрана компания Jurabek Laboratories.
«Нами совместно с китайскими коллегами была создана одна из самых эффективных и безопасных вакцин [от коронавируса] в мире, получившая брендовое название ZF-UZ-VAC 2001. Это большое достижение отечественной науки, выдвинувшее нашу страну в немногочисленный круг стран-разработчиков собственной вакцины. Эта вакцина подвергнута очень серьёзным клиническим исследованиям. Вся работа проводилась по очень строгим стандартам, в соответствии с международными требованиями. Сейчас эта вакцина проходит этап перерегистрации ВОЗ», — рассказала Шахло Турдикулова.
Первый замминистра по развитию инноваций Шахло Турдикулова.
«Еще в ноябре к нам прибыла команда китайских специалистов и учёных, которые бок о бок с нашими учёными и медиками проводят первоначальную вакцинацию», — добавила она.
«Недавно мы запустили работу колл-центра, основной функцией которого является постоянный мониторинг состояния здоровья вакцинируемых. В этот колл-центр смогут обратиться люди при массовой вакцинации. По итогам первой и второй фазы вакцинации, проведённой на начальном этапе в Китае, а также на исследованиях 7000 человек, которые мы сами здесь проводили в Узбекистане, были получены данные, что безопасность вакцины составляет более 99%», — заявила первый замглавы Мининноваций.
При этом, отметила Шахло Турдикулова, практически отсутствуют случаи побочных эффектов от этой вакцины. «Если говорить по эффективности вакцины, иммуногенность ее составила 97%, а уровень выработки антител после второй дозы повышался в 11 раз», — сказала она.
«Недавние исследования показали очень высокий эффект вакцины против британского и южноафриканского штаммов. Так, по сравнению с вакциной Moderna [разработанной в США], он выше в 6 раз. Также одним из важных плюсов является то, что эта вакцина может храниться и транспортироваться в условиях обычного холодильника — до 8 градусов», — сообщила первый заместитель министра.
Шахло Турдикулова заявила, что на парламентских слушаниях разработчики рекомендовали китайско-узбекскую вакцину к широкому использованию по результатам регистрационных процедур.
Напомним, на парламентском слушании 22 февраля, проведённом по инициативе фракции Народно-демократической партии Узбекистана, обсуждался также приоритетный порядок вакцинации.
Макс Ли
Ну хоть какая то ясность. “Если говорить по эффективности вакцины, иммуногенность ее составила 97%, а уровень выработки антител после второй дозы повышался в 11 раз“ в 11 раз по сравнению с чем? С тем количеством антител, что появлялись после первой дозы? Судя по статьям в сети количество антител после второй прививки вдвое превышает количество таковых у естественно переболевших. Что сильно отстает от прочих, экстренно одобренных препаратов.
Пока медики официального заявления не сделали, подобные заявления преждевременны! Зам. министра по инновациям, здесь не авторитет. Пусть служба сан. эпид. благополучия озвучит официальную версию.