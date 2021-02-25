Опубликован список улиц и перекрёстков в Ташкенте, где будет пересмотрена организация движения транспорта для их разгрузки. Как мы уже писали, в среду проекты были представлены президенту Шавкату Мирзиёеву.

Предложения были разработаны Министерством транспорта, ГУБДД МВД и турецкой компанией Kalyon Ulastirma. Реализовать их планируется в три этапа.

Этап I. Открытие в короткий срок новых съездов и расширение проезжей части:

1. Съезд с основной дороги на улице Себзар (при движении в сторону ул. Нурафшон) на второстепенную дорогу для поворота на ул. Зулфияхоним;

2. Расширение проезжей части на участке в 250 метров на 11-м километре Ташкентской кольцевой автодороги (напротив рынка древесной продукции);

3. Организация кругового движения на пересечении улиц Аль-Хорезми и Катта Каъни.

Этап II. Повышение пропускной способности улиц:

1. Расширение (изменение параметров) пересечения улиц Чоштепа и Янги Сергели;





Фото: Минтранс.

2. Расширение второстепенной дороги на пересечении ТКАД и ул. Самарбону;

3. Открытие разворота вокруг бывшего Пушкинского сквера (проспект Мустакиллик и ул. Паркентская).

Фото: Пресс-служба президента.

Этап III. Изучение транспортного потока на 6 улицах и внесение необходимых изменений:

1. Строительство новой улицы для соединения ул. Юкори Коракамиш с ТКАД в Юнусабадском районе;

2. Повышение пропускной способности путём изменения параметров пересечения улиц Мукими — Лутфи — Сеульской и Нурафшон (бывший круг Актепа);

3. Преобразование кругового перекрёстка проспекта Амира Темура и ТКАД в обычный перекрёсток;

4. Преобразование кругового перекрёстка улиц Шота Руставели, Мирабад и Шахрисабзской в обычный перекрёсток;

5. Открытие разворота перед заводом Crafers (бывший Лакокрасочный завод) на Малой кольцевой автодороге;

6. Расширение моста через канал Актепа на пересечении улиц Сеульская, Новза и Бунёдкор.