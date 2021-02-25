Опубликован список улиц и перекрёстков в Ташкенте, где будет пересмотрена организация движения транспорта для их разгрузки. Как мы уже писали, в среду проекты были представлены президенту Шавкату Мирзиёеву.
Предложения были разработаны Министерством транспорта, ГУБДД МВД и турецкой компанией Kalyon Ulastirma. Реализовать их планируется в три этапа.
Этап I. Открытие в короткий срок новых съездов и расширение проезжей части:
1. Съезд с основной дороги на улице Себзар (при движении в сторону ул. Нурафшон) на второстепенную дорогу для поворота на ул. Зулфияхоним;
2. Расширение проезжей части на участке в 250 метров на 11-м километре Ташкентской кольцевой автодороги (напротив рынка древесной продукции);
3. Организация кругового движения на пересечении улиц Аль-Хорезми и Катта Каъни.
Этап II. Повышение пропускной способности улиц:
1. Расширение (изменение параметров) пересечения улиц Чоштепа и Янги Сергели;
Фото: Минтранс.
2. Расширение второстепенной дороги на пересечении ТКАД и ул. Самарбону;
3. Открытие разворота вокруг бывшего Пушкинского сквера (проспект Мустакиллик и ул. Паркентская).
Фото: Пресс-служба президента.
Этап III. Изучение транспортного потока на 6 улицах и внесение необходимых изменений:
1. Строительство новой улицы для соединения ул. Юкори Коракамиш с ТКАД в Юнусабадском районе;
2. Повышение пропускной способности путём изменения параметров пересечения улиц Мукими — Лутфи — Сеульской и Нурафшон (бывший круг Актепа);
3. Преобразование кругового перекрёстка проспекта Амира Темура и ТКАД в обычный перекрёсток;
4. Преобразование кругового перекрёстка улиц Шота Руставели, Мирабад и Шахрисабзской в обычный перекрёсток;
5. Открытие разворота перед заводом Crafers (бывший Лакокрасочный завод) на Малой кольцевой автодороге;
6. Расширение моста через канал Актепа на пересечении улиц Сеульская, Новза и Бунёдкор.
Bakhtiyor Achilov
А выезд с Лисунова на Паркентскую забыли. Там просто ужас чтобы выехать и развернуться в сторону Паркентского рынка. Поставьте пару светофоров.
Тимур Юсубов
@Bakhtiyor Achilov, вот это точно! Там в первую очередь нужно это делать. Неужели сотрудники ГИБДД не видят, что там творится из-за отсутствия светофоров?
Rust En
Что, неужели дорогу от мегапланет до Юнусабадского круга оставят односторонней?
Из-за этого идиотского решения, тысячи автомобилей в сутки ВЫНУЖДЕНЫ ехать через 11 квартал, мимо школы и дет садика.
Разве это нормально?
Кто принимал это решение нужно не просто уволить, а открывать уголовные дела. Не просто открывать дела, а сажать как за диверсию. С конфискацией, тк весь перекресток мегапланет нужно переделать с нуля.
viamedianum
Минтранс хочет московские пробки? Зачем дороги-то расширять…
Irina Kap
Газета. уз, пожалуйста давайте наряду с новыми названиями улиц, прежнии названия. Очень много народу ориентируется по старым названиям, т.к. новые переименовки одной и той же улицы появляются порой по 2 раза в год. Многие их просто не запоминают.