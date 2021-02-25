Президент Узбекистана 22 февраля подписал закон «Об утверждении Градостроительного кодекса Республики Узбекистан».

Текст нового кодекса пока не опубликован, пресс-служба Министерства юстиции перечислила основные новшества, вводимые документом.

Так, в Кодекс включен ряд основных понятий, такие как «уникальные и особо важные объекты», «объекты рекламы и информации», «жилые объекты», «урбанизация» и другие.

В документе определены основные принципы градостроительной деятельности и закреплены нормы об общественном контроле, его видах и субъектах в сфере градостроительной деятельности. Новая версия кодекса устанавливает обеспечение участия общественности в обсуждении градостроительный решений.

Кодекс также включает нормы по возмещению убытков юридическим и физическим лицам, а также порядок разработки и заключения государственного контракта на выполнение подряда, осуществления подряда строго на основе контракта.

В️ документе указаны права и обязанности экспертов при проведении экспертизы градостроительных документов.

Согласно новому документу, теперь зарубежные физические и юридические лица также могут быть субъектами градостроительной деятельности.

Закон об утверждении Градостроительного кодекса вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его официального опубликования.

«Газета.uz» делала подробный разбор новой редакции Градостроительного кодекса после его утверждения Сенатом Олий Мажлиса. Из него следовало, что генеральные планы населенных пунктов будут утверждаться с учетом результатов общественного обсуждения.