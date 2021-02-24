Жителей Чехии с 25 февраля обязали носить в местах скопления людей либо респираторы, либо наномаски, либо по две медицинские маски сразу, сообщило РИА Новости.

Как сообщил глава Минздрава Ян Блатны, это связано с распространением «британского» штамма коронавируса. Новое требование будет распространяться, в частности, на магазины, больницы, общественный транспорт, аэропорты, остановки, а также на водителей транспорта, если в нём едут не члены одной семьи.

Согласно сообщению Минздрава. с 1 марта ношение респиратора или одной медицинской маски будет обязательным во всех зданиях, кроме мест проживания, и на улицах, если расстояние между людьми составляет менее 2 метров.

В Чехии введён режим чрезвычайной ситуации, с 21:00 до 5:00 действует комендантский час. Три района — Хеб и Соколов на западе и Трутнов на востоке — закрыты для въезда и выезда, там число больных COVID-19 в 3−4 раза больше, чем в среднем по стране.

Ранее мы писали, что исследование Центров по контролю и профилактике заболеваний США показало, что ношение плотно прилегающей маски или двойной маски значительно повышает защиту от коронавируса.

Лабораторные испытания продемонстрировали, что двойная маска позволила задержать 92,5% частиц, которые выделялись при имитации кашля. Передачу вируса можно снизить до 96,5%, если и инфицированный, и неинфицированный человек будут носить плотно прилегающие медицинские маски или комбинировать их с тканевыми, говорится в результатах исследования.