Ношение плотно прилегающей маски или тканевой маски поверх медицинской значительно повышает защиту от инфицирования коронавирусом. К такому выводу пришли эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), сообщает The New York Times.

Исследование CDC, основанное на лабораторных испытаниях, показало, что двойная маска позволила задержать 92,5% частиц, которые выделялись при имитации кашля. Одна лишь медицинская маска блокировала около 42% частиц, а только тканевая — 44,3%. В целом передачу вируса можно снизить до 96,5%, если и инфицированный, и неинфицированный человек будут носить плотно прилегающие медицинские маски или комбинировать их с тканевыми.

«Маски работают, и они работают, когда хорошо сидят и правильно надеты», — заявила директор CDC Рошель Валенски.

Эксперты также рекомендуют выбирать маски с проволокой для носа, а чтобы она плотно прилегала к лицу, завязывать ушные петли в месте, где они прикрепляются к краю маски, уменьшив таким образом зазоры.

Как правильно завязывать ушные петли на маске. Инфографика CDC.

Ещё один эффективный вариант, отмечают эксперты, это использование поверх маски специального фиксатора или нейлонового чулка.

Фиксатор для маски. Инфографика CDC.

Применение медицинских масок входит в комплекс мер для профилактики инфекций, в том числе COVID-19, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. Помимо ношения масок, в ВОЗ напоминают о необходимости тщательного соблюдения гигиены рук и безопасной дистанции.