Ношение плотно прилегающей маски или тканевой маски поверх медицинской значительно повышает защиту от инфицирования коронавирусом. К такому выводу пришли эксперты Центров по контролю и профилактике заболеваний США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC), сообщает The New York Times.
Исследование CDC, основанное на лабораторных испытаниях, показало, что двойная маска позволила задержать 92,5% частиц, которые выделялись при имитации кашля. Одна лишь медицинская маска блокировала около 42% частиц, а только тканевая — 44,3%. В целом передачу вируса можно снизить до 96,5%, если и инфицированный, и неинфицированный человек будут носить плотно прилегающие медицинские маски или комбинировать их с тканевыми.
«Маски работают, и они работают, когда хорошо сидят и правильно надеты», — заявила директор CDC Рошель Валенски.
Эксперты также рекомендуют выбирать маски с проволокой для носа, а чтобы она плотно прилегала к лицу, завязывать ушные петли в месте, где они прикрепляются к краю маски, уменьшив таким образом зазоры.
Как правильно завязывать ушные петли на маске. Инфографика CDC.
Ещё один эффективный вариант, отмечают эксперты, это использование поверх маски специального фиксатора или нейлонового чулка.
Фиксатор для маски. Инфографика CDC.
Применение медицинских масок входит в комплекс мер для профилактики инфекций, в том числе COVID-19, рекомендуемых Всемирной организацией здравоохранения. Помимо ношения масок, в ВОЗ напоминают о необходимости тщательного соблюдения гигиены рук и безопасной дистанции.
Eugenie Muminova
А перемещение в несгораемом сейфе на колесиках, с турбомотором, окошком-визором из бронированного стекла и суставчатыми конечностями-манипуляторами еще лучше повышает защиту от коронавируса.
Артур Артур
Уже незнаете как деньги с народа собрать!!!
Nikolay Zadorojniy
И уменьшает кол-во поступаемого кислорода, и увеличение вдыхаемого углекислого газа. Травитесь на здоровье называется:(
darkness faile
Наши ушлые предприниматели, в целях экономии, сплошь и рядом производят маски без проволоки для носа. Надеюсь соответствующие органы наконец обратят внимание на этот факт.
Farrukh
Да конечно.
А ещё ВОЗ объявила что заражёнными считаются только те у кого ПЦР два раза дал положительный тест. Интересно с чем это связано.
Столько западных исследований о бесполезности масок при таких заболеваниях просто замалчивается.
И CNN недавно сообщил о 116 летней старушке во Франции, которая перенесла ковид, но даже не знала что больна им.
https://www.google.com/amp/s/amp.cnn.com/cnn/2021/02/10/europe/oldest-woman-europe-covid-scli-intl/index.html
Газета. уз, вы можете что-то интересное давать, а не просто повторять за ВОЗ и CDC? Немного погуглить, найти альтернативные мнения, а не просто сюда эту обстановку нагнетать.