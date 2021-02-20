Serene Group — это фармацевтическая холдинговая компания, которая предоставляет медицинскую продукцию высокого качества по доступной цене. По результатам опроса в Telegram-канале УзФармАгентства Serene Pharma поднялась в топ-10 фармацевтических компаний в Узбекистане.

В 2019 году Serene создала в Узбекистане производственный завод Serene Healthcare для обеспечения высокого качества лекарств по доступным ценам.

История Serene Group

Холдингу Serene Group предшествовала фармацевтическая компания Serene Pharma. Она занимается дистрибуцией лекарственных препаратов мировых брендов в Узбекистане.

Компания была основана в 2012 году Сатишем Виджайварги. Он более 14 лет проработал на фармацевтическом рынке Узбекистана и 25 лет — в Индии и других странах.

Стратегическое сотрудничество Serene с ведущими компаниями Индии и США также способствовало достижению больших результатов за короткое время.





О названии

Название Serene для компании выбрано не случайно.

«Serene (с англ. „безмятежность“ и „спокойствие“), как следует из названия, верит в философию счастья. Мы в Serene верим в решение любой проблемы со спокойным умом и инновационным подходом. Ведение культуры работы таким образом приносит нам самим большое удовольствие», — прокоментировал основатель компании Сатиш Виджайварги.

О Serene Pharm

Serene Pharm была пионером во внедрении концепции железосахарозы и питательных инфузий в Узбекистане. Она является одной из ведущих компаний в терапевтическом сегменте парентеральной инфузии, сердечно-сосудистой, желудочно-кишечной и гинекологической медицины.

Компания также имеет значительное присутствие в области гипертонии, диабетологии, гинекологии, онкологии, аллергологии, обезболивания и антиинфекционных сегментов здравоохранения.

У Serene Pharm сложились прочные отношения с врачами и аптеками. Более 5 тысяч врачей используют продукты, дистрибутируемые компанией.

У дистрибьютора есть шесть складских точек, которые поставляют продукцию в более чем 6,5 тысяч аптек во всех регионах Узбекистана.





О Serene Healthcare

Чтобы соответствовать миссии компании и предоставлять качественную продукцию по доступным ценам, в 2019 году в Ташкенте был построен завод Serene Healthcare.

Вопрос экологии и борьбы за сохранность окружающей среды — один из важнейших в мире. Завод Serene Healthcare полностью поддерживает эту идею и стремится вносить свой вклад в ее развитие.

На этой волне многие мировые компании постепенно переходят на более осознанное потребление и производство. Они до минимума снижают воздействие работы предприятий на природу.

Serene Healthcare — это молодая производственная фармацевтическая компания холдинга Serene Group. Работая по принципу GMP (Good manufacturing practice), на фабрике Serene Healthcare проводит очистку и переработку сточных вод для вторичного использования.

Цели холдинга на ближайшее будущее:

к концу 2021 года наладить производство более 25 новых продуктов Serene Healthcare;

к 2023 году войти в топ-3 фармацевтических компаний Узбекистана;

продолжать производство инновационной продукции и увеличить процент пребывания на рынке Центральной Азии;

стать наиболее известным инъекционным производителем в Центральной Азии;

стать ведущей фармацевтической компанией-дистрибьютером в Центральной Азии.

Сотрудничество

Холдинг Serene Group нацелен на расширение и развитие и будет рад сотрудничеству. Чтобы стать партнером Serene Group, нужно связаться с представителями на сайте или официальных страницах в соцсетях.

Сайт: serenepharma.com

Instagram: @serene_group_

Telegram: t.me/serene_group

Facebook: fb.com/Serene-Group

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