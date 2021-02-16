Уполномоченный по защите прав и законных интересов предпринимателей начал изучение законности отправленных предпринимателям уведомлений о НДС. Об этом сообщила пресс-служба бизнес-омбудсмана.

В начале февраля Государственный налоговый комитет запустил сервис «Должная осмотрительность», с помощью которого предприниматели могут проверить бизнес-партнёров. ГНК тогда сформировал перечень из 396 предприятий, совершающих сомнительные сделки, в которых незаконно уменьшаются суммы налогов.

15 февраля комитет комитет сообщил, что у компаний, имевших финансовые операции с недобросовестными налогоплательщиками (занимающихся «обналом»), на основании статьи 266 Налогового кодекса скорректирована либо отменена сумма зачёта по НДС.

Причина — этот зачёт осуществлён на основании притворных сделок. При этом каждый случай будет рассмотрен индивидуально.

«В случае, представления налогоплательщиком документов, подтверждающих законность и реальность сделки (операции), а также доказательств, свидетельствующих о проявлении ими должной осмотрительности при выборе контрагента и способности поставщика исполнить обязательства по сделке, сумма зачета по НДС будет и незамедлительно восстановлена», — говорится в сообщении.

В пресс-службе бизнес-омбудсмана указали, что это вызывает резкие протесты предпринимателей, в связи с чем изучается правомерность действий налоговых органов.

Spot заметил, что в социальных сетях действительно появилось много сообщений на эту тему. Только 15 февраля в налоговое управление Ташкента обратилось более 50 налогоплательщиков с требованием вернуть скорректированный либо снятый с зачёта НДС. 16 февраля заявления продолжили поступать.

В ГНК призвали налогоплательщиков действовать в рамках закона и сообщили, что создана специальная рабочая группа, которая рассматривает представляемые документы.

«Каждый случай будет рассмотрен персонально. Если зачет обоснованный — он будет полностью восстановлен», -- отметили в комитете.

Для подачи заявок попросили обращаться в call-центр комитета на короткий номер 1198.