Пограничный таможенный пост «Джартепа» в Ургутском районе Самаркандской области на границе Узбекистана и Таджикистана с 17 февраля открылся для пропуска студентов.

Как отмечает пресс-служба таможенного управления по Самаркандской области, ранее студенты из Узбекистана могли въехать в Таджикистан только через пограничные пункты «Сариасия», «Ойбек» и «Сарбанд».

В начале января пункт пропуска «Джартепа» открылся для движения грузовых автомобилей по экспортно-импортным операциям предприятий, работающих в Самаркандской области.