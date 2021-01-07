Пограничный таможенный пост «Джартепа» в Ургутском районе Самаркандской области на границе Узбекистана и Таджикистана (с таджикской стороны — «Саразм») возобновил работу, сообщило областное управление Государственного таможенного комитета. Он был закрыт в марте прошлого года в связи с распространением коронавируса.

В данное время пост открыт только для экспортно-импортных операций, т. е. для движения грузовых автомобилей, занятых в международных грузоперевозках. Для физических лиц пропуск пока закрыт. Об открытии будет сообщено дополнительно.

Asia-Plus напоминает, что в прошлом году были закрыты практические все КПП на узбекско-таджикской границе, из 17 пунктов функционировали только 3: «Сариасия — Турсунзаде», «Ойбек — Матча» и «Сарбанд — Спитамен», по которым пропускали международные грузы.

C 1 октября прошлого года Узбекистан снял ограничения на въезд в страну и выезд авиационным, железнодорожным и автодорожным транспортом с соблюдением карантинных и санитарно-гигиенических правил.