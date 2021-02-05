Хайрулло Бозоров утверждён хокимом Ферганской области на внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов 5 февраля. Его кандидатуру представил президент Шавкат Мирзиёев, принявший участие в заседании. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

«Я знаю Хайруллу Бозорова много лет. Он был хокимом в трёх районах, в области. Очень опытный, современно мыслящий, заботящийся о народе, скромный человек. За те четыре месяца, когда он был исполняющим обязанности хокима, его успели испытать и вы. Фергане нужен такой образованный и опытный человек», — сказал президент.

Хокимы Кувинского, Узбекистанского и Язъяванского районов области, а также руководители некоторых секторов освобождены от должностей за ненадлежащее исполнение своих обязанностей, говорится в сообщении.

Хайрулло Бозоров (1976 года рождения) — выпускник Наманганского промышленно-технологического института. С 2008 по 2015 годы возглавлял Учкурганский, Чустский и Мингбулакский районы Наманганской области. В 2015 году был назначен на должность хокима этой области.

С сентября прошлого исполнял обязанности хокима Ферганской области после того, как прежний руководитель региона Шухрат Ганиев был назначен заместителем премьер-министра по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер.