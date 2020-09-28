Исполняющий обязанности хокима Наманганской области Шавкатжон Абдуразаков на встрече с жителями махаллей Фуркат и Гулистон в Намангане в субботу объявил об отмене строительства делового центра Namangan City на месте жилого массива. Об этом сообщила пресс-служба хокимията области.

«Я подумал, зачем мне сносить, людей беспокоить? Лучше построить на новых землях, и строительство закончится быстрее. Люди не будут мучиться. Ни снести не можем, ни асфальт проложить, ни воду провести. Поэтому я принял решение, предупредил об этом все руководство. Прежнее решение о Namangan City будет отменено», — сказал глава региона.

Он добавил, что из-за этого проекта люди на протяжении двух лет не могли ничего планировать, построить что-либо.

Подойдя к стенду с изображением «Сити», Шавкатжон Абдуразаков перечеркнул проект строительства делового центра.





И. о. хокима заверил граждан, что около 1000 домов, расположенных в двух махаллях, не будут снесены. Вместо этого территорию массива благоустроят, там проведут освещение и водоснабжение, проложат асфальт.

При этом Шавкатжон Абдуразаков поставил условие — жители должны привели свои дома в порядок, покрасить стены.





На встрече также были презентованы проекты по расширению города Намангана. Территория областного центра будет увеличена за счет присоединения 3686 га дополнительных земель. Здесь и должны появиться современные здания запланированного делового центра.

О строительстве Namangan City было объявлено в мае 2018 года в ходе визита в область президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Шавкатжон Абдуразаков был назначен и. о. хокима области 25 сентября. На этом посту он сменил Хайруллу Бозорова, который возглавил Ферганскую область вместо Шухрата Ганиева.