Мирзохид Муродилович Убайдуллаев утверждён хокимом Ферганы на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов, сообщило УзА.

До этого он с апреля 2020 года работал первым заместителем хокима Ферганской области по вопросам финансов, экономики и сокращения бедности — начальником Главного управления экономического развития и сокращения бедности.

Мирзохид Убайдуллаев (1976 года рождения) родился в Ферганском районе. Окончил Ферганский политехнический институт (1999), Высшую школу бизнеса при Кабмине (2013). Является членом партии УзЛиДеП.

Ранее занимал должности хокима Маргилана (2016−2020), заместителя председателя Комитета по бюджету и экономическим реформам Законодательной палаты Олий Мажлиса (2015−2016), начальника Финансового управления хокимията области (2014−2015), начальника Управления казначейства области (2010−2014) и другие.

Предыдущий хоким Хамид Хабибидинов был уволен после незапланированного визита в одну из махаллей Ферганы Шавката Мирзиёева. Президент отчитал его за плохое состояние здания махаллинского комитета, внутренних дорог и мусор возле домов.